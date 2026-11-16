¿Hay Bloqueo de Carreteras Hoy? Reporte de Accidentes y Cierres este 16 de Noviembre 2026

Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta, en un día de alta afluencia debido al puente por el aniversario de la Revolución Mexicana para estudiantes de educación básica. Cabe recordar que también son las últimas horas del Buen Fin 2026, que concluye mañana, 17 de noviembre.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 16 de noviembre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

Este lunes, 16 de noviembre de 2026, las autoridades reportan distintas afectaciones en carreteras.

A las 00:43 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Querétaro–Irapuato, km 31, dirección Irapuato, por choque por alcance.

A las 00:52 horas, se restablece la circulación en la autopista Querétaro–Irapuato, km 31, dirección Irapuato, tras la atención de un accidente.

A la 01:52 horas, se registra reducción de carriles en la autopista Isla–Acayucan, km 169, dirección Acayucan, por la caída de un motociclista.

A las 4:42 horas, se registra presencia de personas cerca del Km 070+100, de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la Caseta de Cobro Sánchez Magallanes, municipio de Huimanguillo, Tabasco.

A las 5:45 horas, cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, km 89, dirección La Tinaja, por accidente dos unidades pesadas.

A las 6:08 horas, cierre de circulación en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, km 39, dirección Ventanilla, por accidente.

ASJ/Rar