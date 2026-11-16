Accidentes

¿Hay Bloqueo de Carreteras Hoy? Reporte de Accidentes y Cierres este 16 de Noviembre 2026

Autoridades reportan estas afectaciones en las principales autopistas del país, durante el puente por aniversario de la Revolución Mexicana

Carreteras bloqueadas hoy 16 noviembre 2026La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales reportan sobre afectaciones en las principales vías del país. Foto: Cuartoscuro.

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Atención conductores: Reducción de carriles y cierres en varias autopistas este 16 de noviembre. Infórmate sobre las afectaciones y planifica tu ruta en este día de alta afluencia.

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