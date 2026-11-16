La DEA Recuerda a ‘Kiki’ Camarena Tras la Muerte de Félix Gallardo en Custodia

Tras darse a conocer la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes”, el director de la DEA, Terry Cole, recordó al agente especial Enrique "Kiki" Camarena, asesinado en un brutal crimen cuya autoría intelectual fue atribuida al narcotraficante.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Cole señaló que el capo, considerado uno de los fundadores del narcotráfico moderno en México, murió bajo custodia después de permanecer más de 37 años en prisión.

“El capo del cártel que construyó un imperio de violencia y orquestó el brutal asesinato del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena ha muerto en custodia después de más de 37 años tras las rejas”, escribió el funcionario.

El director de la DEA también destacó que el sacrificio de Camarena, asesinado en febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, no será olvidado, al tiempo que reiteró que la agencia continuará buscando justicia y esclareciendo las responsabilidades detrás del crimen.

“El sacrificio de Kiki nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte. Su valentía vive en cada agente que lleva a cabo nuestra misión, y nuestra búsqueda de la verdad y la justicia nunca terminará”, expresó Cole.

Miguel Ángel Félix Gallardo y su relación con la muerte de “Kiki”

En febrero de 1985, en Guadalajara, Jalisco, Enrique “Kiki” Camaren investigaba las operaciones del Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones criminales más poderosas de México en aquella época. En noviembre de 1984, las autoridades desmantelaron ese complejo, lo que representó un duro golpe económico para la organización.

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado por varios hombres cuando salía de las inmediaciones del consulado estadounidense en Guadalajara. Fue trasladado a una vivienda utilizada por integrantes del grupo criminal, donde fue sometido a interrogatorios y torturas para obtener información sobre sus investigaciones y sus contactos dentro del narcotráfico. El piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quien colaboraba con la DEA, también fue secuestrado y asesinado.

Los cuerpos de ambos fueron encontrados el 5 de marzo de ese año en una zona rural de Michoacán.

Miguel Ángel Félix Gallardo tuvo un papel central en este episodio por su posición como máximo dirigente del Cártel de Guadalajara, organización que compartía con figuras como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”.

Las investigaciones estadounidenses y mexicanas lo vincularon con la planeación del secuestro y asesinato del agente antidrogas. En 2017, más de tres décadas después del crimen, un tribunal mexicano lo declaró penalmente responsable de los homicidios de Camarena y Zavala y le impuso una condena de 37 años de prisión, que se sumó al tiempo que ya cumplía por otros delitos.

TLS