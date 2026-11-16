Internacional

La DEA Recuerda a ‘Kiki’ Camarena Tras la Muerte de Félix Gallardo en Custodia

Terry Cole recordó que el fallecido exlíder del Cártel de Guadalajara fue uno de los autores intelectuales del secuestro, tortura y asesinato del agente

DEA Kiki CamarenaFoto: DEA.

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