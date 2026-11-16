Organizan Carrera con Causa para Apoyar Cirugía de Joven en Mexicali
Anayanci vive con endometriosis y adenomiosis busca reunir recursos para su operación cuyo costo supera los 100 mil pesos
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Anayanci vive con endometriosis y adenomiosis busca reunir recursos para su operación cuyo costo supera los 100 mil pesos
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Con el objetivo de reunir los recursos económicos necesarios para costear una cirugía urgente superior a los 100 mil pesos, Anayanci, una joven mexicalense diagnosticada con endometriosis y adenomiosis, organizó la carrera con causa denominada ‘The Yellow Run’
La actividad se realizará el viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Nueva. La ruta está diseñada para ser inclusiva y familiar, por lo que los participantes podrán completar el recorrido caminando, trotando o corriendo.
La inscripción tendrá un costo de 150 pesos, aportación que además brinda el derecho a participar en una rifa de premios entre los asistentes. Anayanci invita a la comunidad a acudir vestido de amarillo y sumarse a esta iniciativa, ya que cada inscripción representa un apoyo para cubrir los gastos de su atención médica.
Información Kitzia Flores
JMR