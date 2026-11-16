Sociedad

Organizan Carrera con Causa para Apoyar Cirugía de Joven en Mexicali

Anayanci vive con endometriosis y adenomiosis busca reunir recursos para su operación cuyo costo supera los 100 mil pesos

The Yellow Run: carrera con causa para apoyar a AnayanciThe Yellow Run: carrera con causa para apoyar a Anayanci | Foto: N+

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