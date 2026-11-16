Sheinbaum Explica su Agenda en la APEC en Exclusiva para N+ Tras Llegar a China

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a la ciudad china de Shenzhen este lunes para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) los días 18 y 19 de noviembre, en un viaje que incluye una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, y otros contactos diplomáticos.

En una entrevista exclusiva para N+ luego de aterrizar, la mandataria detalló que parte de su agenda se centrará en buscar la colaboración en materia de hospitales inteligentes y ciencia con el gobierno de China.

"Tenemos varias propuestas de colaboración, más allá de los temas comerciales, estamos muy interesados en, ellos tienen hospitales inteligentes, nos interesa conocer este desarrollo, temas de agricultura, muy importante, temas ambientales, entre otros y bueno, por supuesto, colaboración científica", comentó en el avión.

La aeronave que transportó a la presidenta llegó a Shenzhen a las 11:38 hora local del lunes, 21:38 del domingo en CDMX, tras emprender un trayecto desde México en un vuelo comercial, cuyo viaje duró más de 20 horas.

Sheinbaum fue recibida por una comitiva del gobierno de Xi en la pista del aeropuerto del distrito de Bao'an. Decenas de hombres y mujeres de rosa y blanco que portaban ramos de flores le dieron la bienvenida.

Autoridades mexicanas precisaron que el director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Guangdong, Huang Chuping, encabezó la recepción. En el grupo que la aguardaba en el aeropuerto estaba Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien el año pasado participó en la APEC que se desarrolló en Corea del Sur.

Durante el vuelo, la presidenta leyó, trabajó con su equipo y tomó algunos alimentos.

Tras la recepción oficial, salió del aeropuerto en medio de un convoy, escoltada por la policía local.

Se trata de la primera visita oficial de Sheinbaum al gigante asiático desde que asumió la presidencia. También es la primera asistencia de un titular del Ejecutivo federal de México desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto participó en un Diálogo de Mercados Emergentes y Países en Desarrollo en Xiamen.

Igual es la octava gira internacional de la presidenta. De octubre de 2024 a la fecha ha visitado Brasil, Honduras, Canadá, Guatemala, Estados Unidos en dos ocasiones y España.

Consultada al respecto, Sheinbaum destacó su orgullo por ser la primera mujer que representa a México como titular del Ejecutivo federal en la APEC.

"Muy orgullosa, sobretodo de representar a un gran pueblo y a un gran país", señaló.

Sobre la reunión prevista en el marco del foro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de Rusia, Vladimir Putin, y Xi Jinping, deseó que todo sea positivo.

"Esperemos que todo salga bien, que sea siempre la paz para el mundo", comentó.

La primera reunión de Sheinbaum de este lunes será con la comunidad mexicana que vive en China. Después comenzará con sus actividades en el foro.

Detalló que el martes, en tiempo local, correspondiente a la noche del lunes de México, tendrá una conferencia con empresarios de todo el mundo y posteriormente será el encuentro bilateral con Xi.

"Expondrá las cualidades del Plan México para incentivar inversiones en nuestro país y los resultados del modelo económico que prioriza el bienestar del pueblo", indicó el gobierno mexicano.

El encuentro de Sheinbaum con Xi se producirá en un contexto de tensiones comerciales, después de que México aprobara en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50% sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

Sheinbaum buscará promover su estrategia de inversiones y diversificar las relaciones económicas del país, cuyo comercio exterior depende en gran medida de Estados Unidos.

También tendrá encuentros bilaterales con líderes de Canadá, Vietnam y Australia.

La mandataria tiene previsto intervenir ante representantes empresariales de la APEC y regresar a México para encabezar el viernes 20 de noviembre los actos por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

La visita cobra especial relevancia ante la próxima presidencia mexicana del foro en 2028, después de Vietnam, que acogerá la cumbre de 2027.

Con información de Sarahí Méndez

ASJ