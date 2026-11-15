Narcotráfico

¿De Qué Murió Miguel Ángel Félix Gallardo? 'El Jefe de Jefes' Tenía Esta Enfermedad

El exfundador del Cártel de Guadalajara había sido hospitalizado el pasado 13 de noviembre

Miguel Ángel Félix Gallardo Murio hoyMiguel Ángel Félix Gallardo Murió este fin de semana. Foto: Reuters / Archivo

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