¿De Qué Murió Miguel Ángel Félix Gallardo? 'El Jefe de Jefes' Tenía Esta Enfermedad

Miguel Ángel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, falleció este domingo a los 80 años. El pasado viernes 13 de noviembre había sido hospitalizado de emergencia en un hospital privado en Guadalajara.

¿De Qué Murió Miguel Ángel Félix Gallardo? 'El Jefe de Jefes'

Luego de un par de días de hospitalización a causa de presentar baja oxigenación, desorientación y alteraciones en su estado de conciencia, el narcotraficante de 80 años falleció este domingo 15 de noviembre.

Miguel Ángel Félix Gallardo permanecía internado en el área de Terapia Intensiva, cubículo 5, del Hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco, desde el viernes por la tarde, donde se le realizó una radiografía de tórax.

Fue este domingo 15 de noviembre que las autoridades reportaron su fallecimiento, estableciéndose como causa de muerte falla orgánica múltiple.

Su deceso quedó registrado a las 13:45 horas de hoy, de acuerdo con el reporte médico.

Durante su estancia recibió atención especializada, que incluyó intubación, ventilación mecánica y hemodiálisis.

La cronología de los hechos en los que falleció Miguel Ángel Félix Gallardo

13 de noviembre de 2026 | Traslado de emergencia

13:45 horas. Félix Gallardo salió del penal de Puente Grande para recibir atención debido a una emergencia médica. La impresión diagnóstica inicial fue sobredosis medicamentosa.

Fue trasladado al Hospital Country 2000, en Guadalajara, bajo custodia de 15 elementos de la Policía Penitenciaria, a cargo de David Castro Gallegos, con el apoyo del paramédico Carlos Camacho Ibarra.

14:10 horas. Arribó al hospital e ingresó al área de Terapia Intensiva, cubículo 5, donde se le practicó una radiografía de tórax.

Durante la hospitalización se reportó una infección pulmonar generalizada. Debido a su condición, recibió atención médica especializada, fue sedado, intubado y conectado a ventilación mecánica.

También se indicó la realización de una broncoscopia y estudios complementarios para evaluar su condición respiratoria.

14 de noviembre de 2026 | Complicaciones y deterioro de salud

Durante la madrugada presentó hipertermia y permaneció bajo vigilancia médica.

Ante las complicaciones respiratorias y un episodio de broncoaspiración, el personal médico lo colocó en posición prona (boca abajo) para favorecer su oxigenación.

Tras presentar una mejoría temporal, fue cambiado de posición, aunque continuó intubado y con ventilación mecánica.

Durante la jornada recibió una sesión de hemodiálisis como parte del tratamiento especializado.

Por la tarde se reportó un deterioro en su estado de salud. El paciente permaneció bajo atención médica, mientras familiares se encontraban en el hospital.

18:02 horas. Comenzó un estudio de ecocardiograma para evaluar la función cardíaca.

18:16 horas. Concluyó el estudio.

15 de noviembre de 2026 | Fallecimiento

13:45 horas. El Hospital Country 2000 reportó el fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien permanecía internado en Terapia Intensiva, cubículo 5.

El reporte médico estableció como causa de muerte falla orgánica múltiple, según la determinación del médico a cargo.

La causa de muerte

De acuerdo con el documento médico, la causa del fallecimiento fue la falla orgánica múltiple, después de una hospitalización marcada por complicaciones respiratorias, infección pulmonar generalizada, un episodio de broncoaspiración y deterioro clínico.

El reporte documenta las intervenciones médicas realizadas durante los dos días de hospitalización, desde el ingreso por una emergencia médica hasta el fallecimiento.

Miguel Ángel Félix Gallardo tenía serios problemas de salud

Previamente, "El Jefe de Jefes" había sufrido una pérdida importante de la visión y tenía complicaciones para escuchar.

La dimensión de sus padecimientos salió a la luz pública en septiembre de 2022, cuando autoridades federales informaron que el exlíder criminal tenía diagnosticados alrededor de 22 problemas de salud y recibía 13 medicamentos bajo prescripción médica.

El panorama dibujaba un cuadro clínico complejo, en el que coincidían enfermedades crónicas, afecciones sensoriales, problemas neurológicos, trastornos digestivos y padecimientos respiratorios.

TLS