Registro al Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 64 Años: Módulos Abiertos del 16 a 20 de Noviembre 2026

La Secretaría de Bienestar del Estado de México confirmó la reapertura del registro al apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años de edad y debido a que otorga una ayuda primordial para las familias mexicanas, acá te decimos dónde hay módulos de inscripción abiertos del 16 al 20 de noviembre 2026.

Todas las personas que estén interesadas en inscribirse al apoyo mujeres Bienestar 18 a 64 años, en una nota ya les dijimos cómo inscribirse y qué llevar a los módulos disponibles. En octubre pasado se abrió la primera etapa de registro y ahora de nuevo está abierta la convocatoria hasta nuevo aviso.

¿Dónde hay módulos de registro al apoyo mujeres Bienestar 18 a 64 años del 16 al 20 de noviembre 2026?

El programa que tiene inscripciones este mes es Clínica de Salud Bienestar Contigo y todas las mujeres que vivan en cualquiera de los 125 municipios del Edomex quieran aplicar pueden ir a alguno de los siguientes módulos disponibles:

Amecameca: Ocampo 132, Barrio San Juan, C.P. 56900.

Atlacomulco: Av. de los Maestros, S/N C.P. 50740.

Chalco de Díaz Covarrubias: C. La Quebrada 246, Col. Nueva Santa Antonio C.P. 56605.

Chimalhuacán: Cda. Salinas S/N Cabecera Municipal, C.P. 56330.

Atizapán de Zaragoza: Calle Querétaro 9, Adolfo López Mateos, Secc María Luisa, C.P. 52910.

Coacalco de Berrriozabal: Loma Bonita, Venustiano Carranza 107, C.P. 55738.

Cuautitlán: Barrio Cabecera, San Cristóbal S/N, Coyotepec, C.P. 54660.

Cuautitlán Izcalli: Colonia La Presita, Calle Azul 13, C.P. 54763.

Ecatepec de Morelos: Fracc Las Américas Insurgentes 33, C.P. 55076.

Huizquilucan: San Martín, Calle 20 de Noviembre 20 C.P. 52760.

Si deseas saber el Centro de Distribución (CEDIS) más cercano o en el municipio en que vives, acá te dejamos el link de todos los módulos que están abiertos para registrarse al apoyo Bienestar.

El programa Clínica de Salud Bienestar Contigo brinda consultas médicas generales de primer nivel, de optometría, odontológicas, estudios de laboratorio; mientras que en especie se entregan lentes oftalmológicos (graduados) por año y medicamentos del cuadro básico cada mes. Los requisitos y papeles que piden en original y copia para aplicar a la ayuda son los siguientes:

Ser mujer en un rango de edad de 18 a 64 años.

Residir en el Estado de México.

Presentar condición de pobreza.

Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.

Acta de nacimiento y/o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 30 días.

Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado (se brinda en módulos).

El horario de registro en módulos es de 09:00 a 16:00 horas (tiempo local) de lunes a viernes. Es probable que el lunes 16 de noviembre no haya CEDIS abiertos en el Edomex debido al feriado de la Revolución Mexicana. Pero del martes 17 al viernes 20 de noviembre 2026, las mujeres van a poder solicitar el apoyo Bienestar de 18 a 64 años.

AO