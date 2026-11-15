Programas sociales

Registro al Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 64 Años: Módulos Abiertos del 16 a 20 de Noviembre 2026

El apoyo para mujeres de 18 a 64 años volvió a abrir registro, por eso checa dónde pueden inscribirse las aspirantes en esta semana de noviembre 2026

Registro al apoyo Mujeres con Bienestar 18 a 64 años módulos abiertos del 16 al 20 de noviembre 2026Más de 100 módulos están abiertos para el registro en el Edomex. Foto: Juan Carlos González Romero
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