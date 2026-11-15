¿Cuándo Vuelve a Jugar México vs Jamaica? Fecha y Hora para el Partido de Vuelta

México cayó, de manera sorpresiva, ante la selección de Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. El resultado final fue de 3-2 en favor de los Reggae Boyz, quienes están a 90 minutos de clasificar al Final Four y a la próxima edición de la Copa Oro.

Aunado a esto, Rafael Márquez sigue sin conocer la victoria como entrenador de la escuadra nacional. En cinco partidos al frente del equipo, el exjugador del Tri registra tres derrotas y dos empates.

Ahora, la Selección Mexicana deberá sacudirse esta mala racha de resultados si quiere evitar la eliminación. Para ello, México tiene que ganar sí o sí en el partido de vuelta de la CONCACAF Nations League, el cual se jugará en la ciudad de Monterrey

¿Cuándo juega México vs Jamaica el partido de vuelta de la Nations League?

Luego de haber jugado el encuentro de ida en Kingston, la Selección Mexicana recibirá en casa a Jamaica para buscar el pase a las semifinales del torneo de la CONCACAF. El partido de vuelta se disputará este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

Este compromiso está programado para comenzar a las 8:30 pm (tiempo del centro de México).