Deportes

¿Cuándo Vuelve a Jugar México vs Jamaica? Fecha y Hora para el Partido de Vuelta

La Selección Mexicana perdió el partido de ida y ahora está obligada a ganar para no quedar eliminada de la Nations League

Gilberto Mora durante un partido de la Selección MexicanaGilberto Mora durante un partido de la Selección Mexicana | Foto: X (@miseleccionmx)
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Cuándo es México vs Jamaica y Dónde se Juega? Fecha y Hora del Partido de Vuelta de la Nations League 2026 | N+