¿Qué Necesita México Para Avanzar al Final Four de la CONCACAF Nations League?

La Selección Mexicana jugó el que bien podría haber sido su peor partido en meses. El equipo dirigido por Rafael Márquez llegó a estar 3-0 abajo ante Jamaica en Kingston y aunque sobre los minutos finales Gilberto Mora y Julián Quiñones deascontaron el marcador, México perdió el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League.

Esta eliminatoria contra Jamaica representa el pase a las semifinales del certamen, etapa que también es conocida como Final Four. Al clasificarse a dicha fase, los cuatro equipos que avancen también conseguirán su boleto a la próxima edición de la Copa Oro y, por ahora, México estaría eliminado.

¿Qué necesita la Selección Mexicana para no quedar eliminado?

Al haber perdido el partido de ida en los cuartos de final, México llegará en desventaja al juego de vuelta, mismo que se jugará en Monterrey. El marcador de 3-2 en favor de Jamaica obliga al Tricolor a ganar el encuentro del próximo martes 17 de noviembre.

México avanzará al Final Four si gana el partido por cualquier marcador en el que Jamaica no anote más de dos goles. Es decir que si México gana 1-0 o 2-1, se clasificará a la próxima ronda. Sin embargo, si el marcador en el juego de vuelta termina con la selección caribeña anotando tres o más goles, México deberá ganar ese partido por una diferencia de al menos dos anotaciones.

Esto se debe a que el criterio de desempate en el CONCACAF Nations League es el gol de visitante y, de momento, México lleva dos.

Si la Selección Mexicana empata o pierde en el partido de vuelta, estará eliminado de la Nations League y deberá buscar su boleto a la Copa Oro de 2027 a través de los preliminares.