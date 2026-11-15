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¿Qué Necesita México Para Avanzar al Final Four de la CONCACAF Nations League?

La Selección Mexicana perdió en el partido de ida de los cuartos de final ante el combinado nacional de Jamaica

Jugadores de la Selección Mexicana durante el partido ante JamaicaJugadores de la Selección Mexicana durante el partido ante Jamaica | Foto: Reuters

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