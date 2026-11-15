Seguridad

Privan de la Libertad a Tres Hombres al Sur de Culiacán

En el lugar quedó abandonada una camioneta de color verde de modelo antiguo y con placas de circulación del estado de Durango

Privan de la Libertad a Tres Hombres al Sur de CuliacánPrivan de la Libertad a Tres Hombres al Sur de Culiacán. Foto: N+

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