Privan de la Libertad a Tres Hombres al Sur de Culiacán

Tres hombres fueron privados ilegalmente de la libertad por sujetos armados en el fraccionamiento Stanza Córcega ubicado al sur de Culiacán, durante la tarde de este sábado 14 de noviembre.

Los hechos se registraron sobre la calle Jónica, en esquina de la avenida Córcega, lugar donde quedó abandonada una camioneta de color verde, de modelo antiguo y con placas de circulación del estado de Durango, en la que se presumen viajaban las víctimas.

Las autoridades informaron que hasta el momento solo una de las víctimas fue identificado con el nombre Víctor Gerardo, de 38 años de edad, mientras que de las otras dos víctimas no se han proporcionado mayores datos.

Peritos de la Fiscalía acudieron al sitio para procesar los indicios en la escena del crimen mientras que militares aseguraron la zona.