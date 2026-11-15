Accidentes

Accidente Entre Tráiler y Auto Deja Dos Muertos y Varios Lesionados en Veracruz

El choque ocurrió en el municipio de Tepetzintla. Entre las víctimas mortales hay un menor

Choque en Tepetzintla deja dos muertos y lesionados.Choque en Tepetzintla deja dos muertos y lesionados. Foto: Rodrigo Acuña

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Accidente fatal en Tepetzintla: dos muertos y tres heridos tras colisión entre tráiler y auto. La tragedia involucra a una familia de CDMX. Conoce más sobre este lamentable suceso.

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