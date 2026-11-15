Accidente Entre Tráiler y Auto Deja Dos Muertos y Varios Lesionados en Veracruz

Dos personas sin vida y tres más lesionadas es el saldo preliminar de un fatal accidente entre un tráiler de doble remolque y un automóvil, registrado este sábado en Tepetzintla, al norte de Veracruz.

El percance ocurrió poco después del mediodía, sobre la carretera federal Alazán-Canoas, a la altura de Apachicruz, en el tramo que conecta con San Sebastián.

Las unidades involucradas fueron un tractocamión y un automóvil de color blanco.

En el coche viajaba una familia procedente de la Ciudad de México. Entre las víctimas mortales se encuentran un hombre de aproximadamente 40 años y un menor de 11; también resultaron heridas dos niñas y una mujer adulta.

Corporaciones de emergencia de Tepetzintla y Álamo Temapache acudieron para auxiliar a los sobrevivientes.

El accidente mantuvo interrumpida la circulación en esta vía federal, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.