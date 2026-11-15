Sociedad

De Los Simpson a 'COVID 2.0': ¿Cómo Se Armó el Rumor del Apagón Mundial del 17 de Noviembre?

Rumores y desinformación se mezclan rumbo al 17 de noviembre; así es como una escena de Los Simpson y un simulacro en EUA encendieron las alarmas

De Los Simpson a 'COVID 2.0': ¿Cómo Se Armó el Rumor del Apagón Mundial del 17 de Noviembre?Unos niños utilizan una linterna mientras van a jugar a un parque infantil durante un corte de electricidad. Foto: Reuters / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+