De Los Simpson a 'COVID 2.0': ¿Cómo Se Armó el Rumor del Apagón Mundial del 17 de Noviembre?

Una escena de televisión, un simulacro gubernamental y advertencias sobre supuestas emergencias globales fueron suficientes para encender las alarmas en redes sociales. La historia del apagón mundial comenzó a circular como una amenaza inminente, pero detrás del miedo hay una mezcla de hechos reales y desinformación.

Todo comenzó con una fecha: 17 de noviembre. Después llegaron las advertencias. Primero, que el mundo se quedaría sin electricidad; luego, que también caerían internet, las comunicaciones y hasta los sistemas bancarios.

Algunas publicaciones fueron más lejos y recomendaron almacenar agua, comprar alimentos y prepararse para permanecer hasta 72 horas sin servicios básicos. El escenario parecía sacado de una película apocalíptica. Y, como suele ocurrir cuando internet encuentra una historia inquietante, Los Simpson resurgieron.

Una escena del episodio It's a Blunderful Life, perteneciente a la temporada 35 y transmitida en noviembre de 2023, comenzó a circular como una presunta predicción del apagón.

En la ficción aparece una referencia a un corte eléctrico en Springfield y al 17 de noviembre. Todo ocurre cuando Lisa Simpson recuerda un apagón local en su ciudad y en su diario aparece escrita la fecha del 17 de noviembre, por lo que usuarios de redes sociales lo relacionaron con una serie de supuestas predicciones que se le han atribuido a la famosa serie animada.

La coincidencia con una fecha concreta fue suficiente para alimentar las especulaciones. La ficción se convirtió en una supuesta evidencia y el rumor encontró su primer combustible.

Un simulacro en los sistemas de alerta de EUA

El segundo elemento que ha abonado los rumores llegó desde Estados Unidos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), tiene programada para el próximo martes 17 de noviembre de 2026 una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).

El ejercicio contempla la transmisión de un mensaje de prueba por radio y televisión a las 14:20 horas del este estadounidense. Su objetivo es comprobar que los mecanismos de comunicación funcionen correctamente ante una emergencia real. Dejando claro que esta medida no implica desconectar el suministro eléctrico ni suspender internet.

Una fecha que aparecía en una caricatura coincidía con un ejercicio oficial. Dos acontecimientos independientes fueron presentados en redes como piezas de un mismo supuesto plan.

¿COVID 2.0?

Ante las noticias sobre el supuesto “apagón mundial”, en distintas publicaciones comenzaron a aparecer referencias a un supuesto escenario de emergencia mundial, con comparaciones de una nueva pandemia, bautizada informalmente en algunos mensajes como “COVID 2.0”.

La narrativa hablaba de aislamiento, interrupción de servicios esenciales, ataques cibernéticos y una posible crisis de abastecimiento.

Sin embargo, no hay evidencia de que exista un plan internacional para provocar un apagón, ni de que se haya anunciado una emergencia sanitaria de esas características. Tampoco hay pruebas que vinculen los supuestos ataques informáticos con el simulacro estadounidense.

No obstante, en TikTok, Facebook, X y cadenas de WhatsApp, las advertencias se multiplicaron. Cada publicación agregaba algún detalle y reforzaba la sensación de que algo estaba por suceder.

Pero hay una diferencia fundamental entre estar preparados para una emergencia y anunciar que una catástrofe ocurrirá.

¿Y qué pasará realmente el 17 de noviembre?

De acuerdo con el aviso oficial, la agencia estadounidense realizará una prueba nacional del sistema de alertas en Estados Unidos. Se trata de un ejercicio de comunicación, no de una desconexión eléctrica.

No existe un anuncio oficial que establezca un apagón mundial, una caída generalizada de internet o la suspensión de los servicios bancarios en México.

El 17 de noviembre a las 14:20 horas, los estadounidenses tienen una cita con un simulacro de alertas gubernamentales, nada relacionado con el mundo.

TLS