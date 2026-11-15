La Princesa Kate, en Remisión del Cáncer, Dice Que la Enfermedad Sigue Afectando Su Vida

La princesa de Gales, Kate Middleton, se prepara para realizar uno de los viajes internacionales más importantes desde que recibió tratamiento contra el cáncer en 2024. La royal británica viajará a Bombay, India, junto a su esposo, el príncipe Guillermo.

En ese viaje, el primero desde que hizo público su diagnóstico, participará en una serie de actividades relacionadas con la entrega anual de los premios Earthshot.

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La visita, que tendrá una duración de tres días, tiene mucho significado para Kate, quien se sometió a quimioterapia preventiva después de que le diagnosticaran un tipo de cáncer que no ha sido revelado públicamente.

La princesa y futura reina consorte del Reino Unido, de 44 años, dio a conocer que actualmente se encuentra en remisión y reconoció que las consecuencias de la enfermedad continúan presentes en su vida cotidiana.

Durante el viaje, la pareja participará en distintos compromisos oficiales y actividades vinculadas con la protección del medioambiente. El momento central será la ceremonia de entrega de los premios Earthshot, prevista para el martes 17 de noviembre, una iniciativa impulsada por el príncipe Guillermo para reconocer proyectos y soluciones innovadoras frente a los desafíos ambientales del planeta.

Para Kate, este viaje a la India supone su regreso a un escenario internacional después de atravesar uno de los periodos más difíciles de su vida personal y familiar. Su presencia junto al heredero al trono también representa una nueva etapa en la recuperación y reincorporación progresiva a sus responsabilidades públicas.

La visita a India no solo tendrá relevancia por la agenda institucional de los príncipes de Gales, sino también por el significado personal que adquiere para Kate. Su participación refleja su regreso gradual a los compromisos internacionales.

TLS