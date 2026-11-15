Internacional

La Princesa Kate, en Remisión del Cáncer, Dice Que la Enfermedad Sigue Afectando Su Vida

La royal británica hará su primer viaje largo luego de haber padecido cáncer en 2024

La Princesa Kate, en Remisión del Cáncer, Dice Que la Enfermedad Sigue Afectando Su VidaLa princesa de Gales observa desde un balcón durante el servicio del Domingo del Recuerdo en Londres. Foto: AP / Archivo

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