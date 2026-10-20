Príncipe Harry de Inglaterra Dice que Quiere Reconciliarse con Carlos III y Guillermo

El príncipe Harry expresó su deseo de reconciliarse con su padre, el rey Carlos III, y su hermano mayor, el príncipe Guillermo, tras años de distanciamiento por los conflictos familiares y su salida de las funciones oficiales de la monarquía británica en 2020.

En una entrevista para la revista estadounidense GQ, el duque de Sussex reconoció que le duele la relación complicada que mantiene con ambos y afirmó que está dispuesto a buscar una solución a sus diferencias.

Al ser cuestionado sobre si lamenta el distanciamiento con su padre y su hermano, Harry respondió afirmativamente y señaló que los conflictos familiares son situaciones con las que muchas personas pueden identificarse.

“Algunas personas no quieren que funcione; yo quiero que funcione”, afirmó el príncipe, quien también destacó la importancia de dejar atrás los desacuerdos. “Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse”, agregó.

El hijo menor de Carlos III reconoció que las heridas provocadas por los conflictos familiares pueden permanecer durante mucho tiempo, aunque consideró necesario intentar superar el pasado.

Harry también explicó que las diferencias entre hermanos y los problemas entre padres e hijos son experiencias comunes. Por ello, espera que hablar de su propia situación pueda ayudar a otras personas que atraviesan circunstancias similares.

Tras la publicación de la entrevista, un portavoz del príncipe aclaró que sus comentarios sobre las personas que no desean una reconciliación no estaban dirigidos contra Guillermo ni contra ningún otro integrante de la familia real.

La relación entre Harry y la monarquía británica se deterioró después de que él y su esposa, Meghan Markle, renunciaran a sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020 y se trasladaran a California, Estados Unidos.

Posteriormente, la pareja habló públicamente sobre sus diferencias con la institución y cuestionó el trato que recibió durante su permanencia en la familia real. Harry también abordó los conflictos familiares en sus memorias, publicadas en 2023.

Aunque el príncipe ha manifestado anteriormente su interés en recuperar la relación con sus familiares, el vínculo con su hermano Guillermo ha permanecido especialmente distante.

La entrevista se publica en un momento en que Harry y Meghan han regresado al Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet. El príncipe explicó que ofrecerles la oportunidad de estudiar en escuelas británicas ha sido importante para él, pues les permite conocer una cultura distinta y vivir experiencias similares a las de su infancia.

PT