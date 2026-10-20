Internacional

Helicóptero Ambulancia Acompañará al Papa León XIV luego de su Cirugía Pulmonar

Hasta el momento, la planificación de todo el cronograma del papa en Perú continúa en pie

El papa León XIV. Foto: ReutersEl papa León XIV. Foto: Reuters

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