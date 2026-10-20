Helicóptero Ambulancia Acompañará al Papa León XIV luego de su Cirugía Pulmonar

El papa León XIV tendrá en Perú un helicóptero ambulancia para eventuales emergencias en su visita, como soporte en caso de que lo requiriese el sumo pontífice.

Luego de su cirugía pulmonar, hasta el momento la planificación de todo el cronograma del papa en el país sudamericano continúa en pie, informó el secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, Juan Bytton.

No obstante, se están contemplando ligeras modificaciones en el itinerario, como la posibilidad de que use el ascensor en la visita a la catedral de Lima, en lugar de utilizar las escaleras, con el objetivo de evitar cualquier tipo de fatiga adicional.

Bytton también comentó que se buscará que León XIV pueda hacer el mayor número de traslados en los dos papamóviles que llegarán al país y anticipó que la próxima semana comenzará el plazo para reservar las entradas gratuitas a la misa multitudinaria que celebrará en Lima el 16 de noviembre.

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El papa León XIV fue sometido el pasado martes 13 de octubre a una cirugía de pulmón tras detectársele un adenocarcinoma. Los cirujanos del Policlínico Gemelli de Roma le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho en una intervención que duró 90 minutos.

Tras una evolución favorable, recibió el alta el sábado 17 de octubre y regresó al Vaticano.

El domingo 18 de octubre reapareció públicamente para presidir el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Aunque ha ido retomando sus actividades de forma gradual.

AMP