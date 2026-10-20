Internacional

Embajada de México en París Pide a Connacionales Mantenerse Alerta ante Protestas y Disturbios

Las autoridades de Francia impusieron restricciones nocturnas en dos sectores de la capital tras actos violentos y saqueos registrados durante el fin de semana

Daños en tiendas en FranciaDaños en tiendas en Francia tras protestas violentas. Foto: Reuters
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