Embajada de México en París Pide a Connacionales Mantenerse Alerta ante Protestas y Disturbios

La Embajada de México en Francia pidió a las personas mexicanas que viven o se encuentran de visita en ese país mantenerse alertas ante las manifestaciones y los episodios de violencia registrados, así como atender las indicaciones de las autoridades locales.

En información difundida este martes 20 de octubre de 2026, la representación diplomática recomendó identificar las zonas de riesgo, evitar enfrentamientos y no acercarse a cordones policiales ni a lugares donde se registren situaciones de tensión.

También exhortó a actuar con prudencia, prestar atención al entorno y consultar información actualizada sobre las movilizaciones, las afectaciones al transporte y las rutas alternas disponibles.

Las recomendaciones se producen después de que autoridades francesas anunciaran restricciones nocturnas en sectores de París, tras los actos de violencia y saqueos registrados durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

De acuerdo con información publicada por el Ayuntamiento de París, las medidas contemplan un toque de queda de las 23:00 a las 06:00 horas en dos zonas del centro de la capital: la plaza de la República y el sector de Les Halles.

Además, las autoridades anunciaron limitaciones a las concentraciones y manifestaciones en distintos puntos de la ciudad.

El Gobierno francés informó que estas acciones forman parte de las medidas para restablecer el orden público después de los disturbios, que ocasionaron daños en establecimientos comerciales y espacios públicos.

La Embajada recomendó a los connacionales mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales, evitar concentraciones y no acercarse a enfrentamientos ni a zonas donde se desplieguen cuerpos policiales.

También pidió verificar los horarios y posibles modificaciones de los servicios de transporte antes de realizar desplazamientos, además de consultar los canales oficiales de la representación diplomática para conocer nuevas alertas.

En caso de necesitar asistencia o protección consular por una emergencia, las personas mexicanas pueden comunicarse con la Sección Consular de la Embajada al teléfono +33 6 13 53 55 74, habilitado para situaciones de emergencia.

PT