FBI Detiene a Dos Adolescentes que Planeaban Tiroteo en Escuela de California

Dos adolescentes han sido detenidas por el FBI y el Departamento de Policía de Corona, señaladas por planear un atentado contra la escuela Corona High School. Kash Patel, el director de la agencia de investigación, señaló que las jóvenes fueron detenidas el martes y permanecen bajo custodia.

A través de un comunicado, el FBI dio a conocer que a principios de octubre detectó comunicaciones en línea donde se planeaba un atentado en la escuela de la ciudad de Corona, en el condado de Los Ángeles. El pasado 6 de octubre, la agencia alertó al Departamento de Policía de Corona, lo que condujo a las detenciones realizadas este martes.

La investigación llegó inicialmente al arresto de una estudiante de 15 años. Posteriormente, el FBI y la policía local realizaron varios registros en domicilios y dispositivos electrónicos. Esto llevó a la detención de otra adolescente, también de 15 años, que asistía a la escuela secundaria Norco High School.

Según indicó el FBI, “las pruebas obtenidas revelaron que las dos sospechosas habían pasado varios meses investigando tiroteos escolares y habían hablado sobre cómo podrían llevar a cabo un posible ataque” en la escuela secundaria Corona High School. En el momento de su detención no habían determinado una fecha para el atentado.

“Las comunicaciones mostraron que las sospechosas discutieron métodos para obtener armas, aunque aún no habían logrado conseguirlas”, añade el comunicado.

Ahora mismo, las autoridades investigan los posibles motivos que habrían llevado a las adolescentes a planear el ataque. El caso está siendo revisado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside. La identidad de las jóvenes no ha sido revelada.