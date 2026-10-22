Internacional

FBI Detiene a Dos Adolescentes que Planeaban Tiroteo en Escuela de California

Las dos adolescentes de 15 años habrían pasado meses investigando ataques en escuelas y discutiendo cómo conseguir armas

Preparatoria Corona High School en CaliforniaDetienen a dos adolescentes que planeaban atentado en escuela de Corona, California. Foto: Wikicommons

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