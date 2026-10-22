Internacional

Agentes del ICE se Disfrazan de Clientes de Tienda para Arrestar a Mexicano en Washington

El trabajador de 26 años fue detenido en una tienda de llantas en Lynnwood; su prometida afirma que vive en Estados Unidos desde los cinco años

Denuncian que Agentes del ICE Fingen ser Clientes para Arrestar a Mexicano en WashingtonFoto: Facebook TOS Wheels & Tires Oficial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+