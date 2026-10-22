Agentes del ICE se Disfrazan de Clientes de Tienda para Arrestar a Mexicano en Washington

Un negocio de venta de llantas en Lynnwood, Washington, denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a uno de sus trabajadores mexicanos después de que uno de ellos ingresara al establecimiento fingiendo ser cliente para hacerlo salir.

El incidente ocurrió el sábado pasado, al norte de Seattle, cuando un supuesto comprador pidió ayuda para identificar qué tipo de llantas necesitaba su vehículo. De acuerdo con el negocio TOS Wheels & Tires, cuando el empleado salió a revisar el automóvil, otros agentes lo rodearon y lo detuvieron.

“Secuestraron a uno de los nuestros. SÍ, SECUESTRARON”, publicó el establecimiento en redes sociales, donde también acusó a los agentes de presentarse como clientes y preguntar por llantas y neumáticos sin solicitar información sobre el trabajador.

El empleado fue identificado como Christopher Ruiz de Jesús, un inmigrante mexicano de 26 años que se encontraba dentro del local al momento del operativo. Su prometida, Jade Gaspar, también trabaja en el establecimiento.

TOS Wheels & Tires difundió un video de sus cámaras de seguridad en el que se observa cómo Ruiz sale del negocio para revisar el vehículo. En las imágenes, tres agentes lo rodean y lo detienen. También se aprecia que el hombre que presuntamente se hizo pasar por cliente se cubre el rostro con un pasamontañas.

La prometida declaró a la cadena FOX que su prometido vive en Estados Unidos desde que tenía cinco años y que no cuenta con antecedentes penales. El negocio también destacó que el trabajador no tiene historial criminal.

La pareja tiene un hijo de un año de edad que, según la información difundida, depende económicamente exclusivamente de Ruiz.

El establecimiento denunció públicamente la forma en que ocurrió la detención, mientras que los datos proporcionados por la familia y el negocio describen el impacto que el arresto tiene sobre su entorno cercano.

PT