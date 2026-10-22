Muere ‘Motomoto’, Hipopótamo de 3 Años en el Zoológico de Culiacán

Un hipopótamo macho de tres años de edad murió en el Zoológico de Culiacán, Sinaloa, por causas que aún no han sido confirmadas. De acuerdo con el informe del recinto, la presunta causa del fallecimiento estaría relacionada con un choque respiratorio; sin embargo, se realizan estudios especializados para determinar qué ocurrió.

Mientras se obtienen los resultados de laboratorio, la hembra permanece bajo observación para evaluar su estado de salud y detectar oportunamente cualquier posible alteración.

Según el reporte del zoológico, ambos hipopótamos no ingresaron al recinto nocturno donde habitualmente reciben su alimento. A la mañana siguiente, los dos fueron observados dentro de la pileta y el personal encontró residuos de comida en el recinto, lo que indicaba que se habían alimentado.

Durante el día, ambos animales presentaron condiciones aparentemente normales. No obstante, al intentar ingresarlos al recinto nocturno, el macho no salió del agua. Tras verificar su estado, el personal confirmó su fallecimiento.

Ante lo ocurrido, se enviaron muestras a un laboratorio especializado para determinar la causa de la muerte. Asimismo, el zoológico contempla realizar estudios de laboratorio a la hembra para evaluar su estado de salud y descartar posibles alteraciones.

Ana Miriam Ramos Villarreal, presidenta municipal de Culiacán, informó que la hembra permanece bajo observación y que, hasta el momento, no ha presentado indicios de alguna enfermedad que pudiera haber transmitido al macho.

“Tenía tres años el ejemplar. La hembra está en observación, la cual el día de hoy no ha presentado ningún indicio de que cuente con algo que pudiera haber transmitido. La hembra, al día de hoy, estamos en espera para que nos hagan de conocimiento qué es lo que los laboratorios que ya se mandaron a realizar indican”, compartió.

La causa del fallecimiento del hipopótamo permanece pendiente de confirmación, a la espera de los resultados de los análisis especializados.