Sociedad

Muere ‘Motomoto’, Hipopótamo de 3 Años en el Zoológico de Culiacán

Las causas del fallecimiento del ejemplar aún no han sido confirmadas

Muere ‘Motomoto’ en CuliacánEl ejemplar tenía 3 años de edad. Foto: N+

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El Zoológico de Culiacán investiga la muerte del hipopótamo 'Motomoto'. Posible choque respiratorio. La hembra está bajo vigilancia

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Muere Motomoto, el Hipopótamo del Zoológico de Culiacán | N+