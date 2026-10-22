Sociedad

Trabajadores del IMSS Anuncian Bloqueos en CDMX Mañana Jueves por Segundo Día Consecutivo

Rechazan la nueva propuesta de aumento salarial del sindicato del Seguro Social

Trabajadores del IMSS. Foto: CuartoscuroTrabajadores del IMSS. Foto: Cuartoscuro

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