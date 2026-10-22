Trabajadores del IMSS Anuncian Bloqueos en CDMX Mañana Jueves por Segundo Día Consecutivo

Los trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una nueva jornada de movilizaciones este jueves 22 de octubre de 2026.

Se trata del segundo día consecutivo de bloqueos y afectaciones viales que realizarán en rechazo a la nueva propuesta de aumento salarial del sindicato del Seguro Social.

Tras el término de la marcha de este miércoles, los trabajadores anunciaron que mañana continuarán los bloqueos en diferentes puntos de la capital del país.

El sindicato propone un aumento salarial del 8%, compuesto por un 4% al salario tabular y un 4% a la ayuda para la renta y pago de gastos habitacionales.

No obstante, los trabajadores del IMSS mantienen su petición de un incremento salarial del 10%.

La tarde de este miércoles, los trabajadores marcharon del Hospital Siglo XXI hacia el Zócalo, pero tuvieron que cambiar de ruta hacia la avenida Paseo de la Reforma, donde permanecieron hasta pasadas las 20:00 horas.

Poco después liberaron la vialidad y la circulación fue reanudada, según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

AMP