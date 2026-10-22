Inicia Convocatoria del IMSS Residencias 2027: Link de Registro y Fecha Límite para Inscribirse

La primera vuelta de las inscripciones a las residencias del IMSS 2027 dieron inicio este miércoles 21 de octubre y si cuentas con tu constancia de seleccionado vigente del ENARM 2026, acá tamos los pasos, el link para hacer tu registro en línea y la fecha límite para inscribirte a alguna de las especialidades médicas del Seguro Social.

El proceso de registro ocurre luego de que se llevara a cabo el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) y en medio de todas las protestas y bloqueos que realizan varios trabajadores del IMSS, quienes exigen un aumento salarial y llevan varios días de caos en la CDMX y otras entidades del país.

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Link de registro a IMSS Residencias 2027

Todas las personas que tengan su Constancia de Seleccionado correspondiente a la primera vuelta del ENARM 2026 deben hacer su registro en el portal oficial de la Coordinación de Educación en Salud (CES).

Los seleccionados deben ingresar al micrositio de Posgrado para hacer el trámite. El link para inscribirse es https://educacionensalud.imss.gob.mx/ces_wp/posgrado/. Una vez dentro debes hacer lo siguientes:

Captura todo los datos de manera completa y correcta que te pide el sistema.

Genera, imprime y firma la "Solicitud de Inscripción a Estudios de Posgrado".

Carga todos los documentos solicitados en la convocatoria IMSS residencia 2027, así vas a poder integrar tu expediente electrónico.

Después se debe enviar el expediente electrónico a validación. Para eso se debe seleccionar el botón "Enviar expediente a validación por primera vez". Esta acción debe realizar a más tardar el 10 de noviembre 2026, sin posibilidad de prórroga. Una vez cumplido este paso los aspirantes estarán participando formalmente en la convocatoria para cursar especialidades médicas en el IMSS.

Fechas de registro a las residencias del IMSS 2027

A partir de este 21 de octubre y hasta las 23:59 horas (tiempo del centro de México) del próximo 6 de noviembre 2026 va a estar disponible dicha inscripción.

De acuerdo con la convocatoria de residencias IMSS 2026, el inicio de las especialidades médicas será el 1 de marzo 2027 y concluye el 29 de febrero de 2028.

AO