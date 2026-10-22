Salud

Inicia Convocatoria del IMSS Residencias 2027: Link de Registro y Fecha Límite para Inscribirse

Todas las personas que fueron seleccionadas en el ENARM 2026 ya pueden hacer su registro para cursar una especialidad médica en el IMSS

Inicia convocatoria IMSS residencias 2027 link y fecha limite de registro a especialidades médicasEl registro a las residencias del IMSS corresponden a la primera vuelta del ENARM 2026. Foto: Cuartoscuro

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Inicia Convocatoria IMSS Residencias 2027: Link y Fecha Límite de Registro a Especialidades Médicas | N+