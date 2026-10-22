Salud

¿El Frío Alarga la Vida? Nuevo Estudio Explica Por Qué las Bajas Temperaturas Ayudan a Vivir Más

Exponerse a temperaturas moderadamente frías puede ayudar a aumentar la esperanza de vida y un nuevo estudio ha encontrado a qué se debe este fenómeno

Turistas en el Nevado de Toluca¿El frío aumenta la esperanza de vida? Nuevo estudio explica sus beneficios. Foto: Cuartoscuro

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