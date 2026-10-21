Salud

Matamoros Reduce Casos de Dengue; Actualmente Reporta 2 Confirmados

Autoridades hacen el llamado a la población a mantener limpios patios y terrenos, así como evitar la acumulación de recipientes y objetos que puedan almacenar agua

Matamoros Reduce Casos de Dengue; Actualmente Reporta 2 ConfirmadosMatamoros Reduce Casos de Dengue; Actualmente Reporta 2 Confirmados. Foto: N+

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Solo 2 casos de dengue en Matamoros gracias a la eliminación de criaderos y la colaboración de la comunidad.

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