Matamoros Reduce Casos de Dengue; Actualmente Reporta 2 Confirmados

El municipio de Matamoros mantiene únicamente dos casos confirmados de dengue, informó el secretario de Salud Pública Municipal, José Antonio Alfaro Caballero, quien atribuyó estos resultados a las acciones de prevención y a la participación de la ciudadanía en la eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

El funcionario destacó que, al inicio de la actual administración municipal, se recibió un panorama de más de 500 casos de dengue, por lo que la reducción representa un avance en las estrategias implementadas durante los últimos dos años.

Entre las principales acciones preventivas se encuentra la recolección de neumáticos en desuso, considerados focos potenciales de reproducción del mosquito Aedes aegypti. Como parte de estas labores, se han retirado 58 mil 484 llantas, además de realizar 406 jornadas de fumigación y saneamiento en distintos sectores de la ciudad.

Alfaro Caballero señaló que el trabajo de las familias para mantener limpios sus hogares ha sido fundamental para disminuir los casos de esta enfermedad.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a mantener limpios patios y terrenos, así como evitar la acumulación de recipientes y objetos que puedan almacenar agua, con el propósito de prevenir la reproducción del mosquito y mantener bajo control la transmisión del dengue.