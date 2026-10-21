Salud

Anuncian Jornada de Vacunación Invernal 2026 en Gómez Palacio, Durango

Autoridades sanitarias informaron que se cuentan con 60 mil dosis contra la influenza y 40 mil para el COVID-19

Anuncian Jornada de Vacunación Invernal 2026 en Gómez Palacio, DurangoDurante esta jornada de vacunación se dará prioridad a las personas vulnerables, como niños y adultos mayores. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+