Anuncian Jornada de Vacunación Invernal 2026 en Gómez Palacio, Durango

La Jurisdicción Sanitaria Número 2, con sede en Gómez Palacio, Durango, inició la Jornada de Vacunación Invernal, con el objetivo de fortalecer la inmunización de la población contra enfermedades respiratorias y prevenir complicaciones durante la temporada de bajas temperaturas.

El jefe de la jurisdicción, Pedro Facio, informó que se cuenta con 60 mil dosis de la vacuna contra la influenza y 40 mil contra COVID-19, además de vacunas contra el neumococo. También se dispone de 5 mil dosis contra el virus del papiloma humano (VPH), como parte de las acciones de prevención y protección de la salud.

El funcionario indicó que durante esta jornada se dará prioridad a los grupos vulnerables, principalmente niñas y niños, así como adultos mayores, quienes pueden presentar un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por enfermedades respiratorias.

Para facilitar el acceso a las vacunas, se instalarán módulos en centros de salud, centros comerciales, plazas principales y en la Presidencia Municipal de Gómez Palacio. Estos puntos permitirán acercar los servicios preventivos a distintos sectores de la población.

Respecto a las condiciones para recibir las dosis, se señaló que es importante informar al personal de salud sobre cualquier antecedente de alergia, especialmente si se ha presentado una reacción grave a alguna vacuna o a sus componentes. Asimismo, si una persona presenta fiebre alta, el personal médico deberá valorar si es conveniente posponer la aplicación.

La Jornada de Vacunación Invernal busca reducir el riesgo de contagios y complicaciones asociadas con enfermedades prevenibles mediante la vacunación, particularmente durante los meses en que aumentan los padecimientos respiratorios.