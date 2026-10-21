Salud

Baja California Mantiene Campaña Invernal de Vacunación Gratuita en los Siete Municipios

La jornada estará activa hasta abril de 2027 y contempla vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, las dosis se ofrecen en unidades de salud públicas

Baja California Mantiene Campaña Invernal de Vacunación Gratuita en los Siete MunicipiosBaja California Mantiene Campaña Invernal de Vacunación Gratuita en los Siete Municipios | Foto: N+

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