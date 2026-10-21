Baja California Mantiene Campaña Invernal de Vacunación Gratuita en los Siete Municipios

La campaña de vacunación para la temporada invernal 2026-2027 continúa en Baja California con la aplicación gratuita de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo en los siete municipios del estado.

La jornada nacional permanecerá activa del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027. En Baja California, la Secretaría de Salud contempla aplicar un millón de dosis contra influenza, 400 mil contra COVID-19 y 66 mil vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH), de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia.

La estrategia prioriza a niñas y niños pequeños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Las vacunas que corresponden a cada persona dependen de su edad, sus condiciones de salud y su esquema de inmunización.

El secretario de Salud estatal, Dagoberto Valdés Juárez, informó que se realizarán recorridos por los distritos sanitarios para acercar la vacunación a planteles de educación básica, en coordinación con docentes y familias. Para que los menores reciban las dosis correspondientes, se solicitará autorización de sus padres o tutores y se recomienda llevar la cartilla de salud.

La secretaria de Educación estatal, Irma Martínez Manríquez, destacó la importancia de mantener actualizadas las cartillas de vacunación para proteger la salud de niñas y niños y reducir el riesgo de enfermedades que puedan ocasionar ausencias escolares.

¿Dónde puedes vacunarte en Baja California?

Las vacunas son gratuitas en las unidades médicas del sector público. En la campaña participan centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS ordinario, ISSSTE, ISSSTECALI, además de unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Estos son los puntos de referencia para solicitar información sobre la vacunación:

Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito: Jurisdicción de Servicios de Salud de la Zona Metropolitana de Tijuana, ubicada en bulevar Insurgentes, esquina con avenida Camichín 19811, colonia Praderas de la Mesa, Tijuana. Teléfono publicado: 664 688 0561.

Mexicali y San Felipe: Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali. La Secretaría de Salud estatal tiene su sede administrativa en avenida De los Pioneros 1005, tercer piso, Centro Cívico, Mexicali. Teléfono general: 686 559 5800.

Ensenada: Jurisdicción de Servicios de Salud, avenida Ruiz 1340, Zona Centro. Teléfono publicado: 646 175 3393.

San Quintín: Jurisdicción de Servicios de Salud con sede en Vicente Guerrero, que brinda cobertura a la zona sur del estado. Se recomienda contactar a la Secretaría de Salud estatal para conocer la unidad más cercana.

La Secretaría de Salud invitó a la población, especialmente a quienes forman parte de los grupos prioritarios, a acudir a su unidad médica para recibir orientación y completar las vacunas que les correspondan.

APG