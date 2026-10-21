Salud

Vacunación Invernal 2026: ¿Dónde Hay Dosis Gratis contra Influenza y COVID-19 en CDMX?

La inoculación es gratuita en todos los módulos de salud capitalinos

Vacunación contra COVID-19Vacunación contra COVID-19. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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