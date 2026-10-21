Vacunación Invernal 2026: ¿Dónde Hay Dosis Gratis contra Influenza y COVID-19 en CDMX?

Inició la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026–2027, cuyo objetivo es prevenir complicaciones por enfermedades respiratorias durante la temporada de frío.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frio número 2 con características de estacionario se extenderá sobre el mar caribe sin afectar al país, sin embargo, la masa de aire polar que lo impulsa, mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, además mantendrá descenso de las temperaturas diurnas en varios estados del país.

Toma en consideración que se prevé la aproximación de un nuevo frente frío, el número 3, al noroeste del territorio nacional.

Vacunación invernal en CDMX

Durante la campaña, se aplicarán vacunas de manera gratuita en los Centros de Salud y módulos instalados en la capital del país. Consulta aquí el punto de vacunación más cercano a tu domicilio o también puedes llamar al 079 para recibir orientación.

La inoculación te protege contra influenza, COVID-19 y neumococo, además de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) para personas embarazadas que se encuentren entre las 32 y 36 semanas de gestación, y así proteger al bebé desde sus primeros meses de vida.

La población prioritaria para las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo son niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, personas con enfermedades que aumentan el riesgo de presentar complicaciones, personal de salud, así como personas embarazadas, con excepción de la vacuna contra neumococo.

Con información de N+