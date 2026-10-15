Jornada de Vacunación contra VPH: ¿Qué es y Dónde Aplican Gratis la Vacuna?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) representa un desafío para la salud pública en México debido a su relación con distintos tipos de cáncer, entre ellos el cervicouterino. Ante este panorama, la vacunación es una de las principales herramientas de prevención, por lo que las jornadas de inmunización buscan acercar esta protección a la población y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas con el virus.

De acuerdo con un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), la prevalencia del VPH en mujeres mexicanas presenta variaciones según la edad. En mujeres sanas de entre 20 y 34 años, se estima en aproximadamente 32%; en el grupo de 55 a 64 años, disminuye a 16%, mientras que en las mayores de 65 años vuelve a aumentar hasta alrededor de 27%.

Estas cifras muestran la importancia de fortalecer las medidas de prevención y detección oportuna.

El análisis registró porcentajes de positividad de entre 17.82% y 27.25%, con valores más elevados en Tlaxcala, Hidalgo, Quintana Roo, Puebla, Morelos y Oaxaca.

Por ello es que el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó la Jornada de Vacunación en México, la cual estará vigente lo que resta de 2026 y hasta mediados de 2027.

¿Quiénes se deben vacunar?

Niñas y niños que cursan el 5.º grado de primaria y de 11 años no escolarizados (esquema de dosis única). Personas con VIH de 11 a 49 años, en un esquema de tres dosis. Mujeres adolescentes de 12 a 16 años y hombres adolescentes de 12 años sin antecedente vacunal.

Para tener presentes los módulos de vacunación en todo el país, puedes dar clic aquí e ingresar a la plataforma del IMSS, donde ubicarás un mapa, con los tipos de vacuna que hay disponibles.

En “tipo de vacuna”, selecciona VPH, y posteriormente asigna la “Entidad” en donde te encuentres, posteriormente el municipio o la alcaldía, en donde te dará la dirección exacta para acudir a una clínica del IMSS en donde se encuentran los Puestos de Vacunación.

La mayoría de los centros de vacunación están disponibles desde las 8:00 horas y hasta las 19 o 20:00 horas.

En caso de que vivas en la Ciudad de México, estos son algunos de los centros de salud a los que puedes acudir a vacunarte.

¿Dónde vacunarse contra el VPH en la CDMX?

En la Ciudad de México hay diferentes puntos a los que una persona puede acudir para la inoculación; para consultarlos, se puede ingresar a la página de ¿Dónde me vacuno? o dar clic aquí.

Algunos de los puntos para acudir son los siguientes:

Azcapotzalco

Centro de Salud T-III Dr. Galo Soberón y Parra: Camarones 485, colonia Sinarquistas.

Centro de Salud Prohogar: Calle 22 esquina con calle 19, sin número, colonia Prohogar.

Centro de Salud TI San Miguel Amantla: Democracias esquina con Morelos, sin número, colonia San Miguel Amantla.

Centro de Salud TI Tezozómoc: Rafael Buelna, esquina con Amuzgos sin número, colonia Tezozomoc.

Centro de Salud TI El Rosario: El Rosario 34, colonia San Martín Xochinahuac

Benito Juárez

Centro de Salud T-III Portales: Avenida San Simón 94, colonia San Simón Ticumac.

Centro de Salud T-III Mixcoac: Rembrandt 32, colonia Mixcoac.

Centro de Salud TI Valentín Gómez Farías: Río Becerra, sin número, esquina con 11 de Abril, colonia 8 de Agosto.

Centro de Salud TI Xoco: Puente San Felipe 167, colonia Xoco.

Centro de Salud TI Insurgentes Mixcoac: Avenida Revolución 832, colonia Insurgentes Mixcoac.

Cuauhtémoc

Centro de Salud T-III Dr. José María Rodríguez: Calzada San Antonio Abad 350, colonia Asturias.

Centro de Salud T-III Dr. Manuel Domínguez: Manzanillo 94, colonia Roma Sur.

Centro de Salud T-III Dr. Castro Villagrana: Camelia 226, colonia Guerrero.

Centro de Salud T-II Soledad Orozco de Ávila Camacho: Tetrazzini 88, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

Centro de Salud TI Cuauhtémoc: Dr. Lucio 135, colonia Doctores.

Iztapalapa

Centro de Salud T-III Dr. Guillermo Román y Carrillo: Avenida San Rafael Atlixco 186, colonia Leyes de Reforma 1ra Sección.

Centro de Salud T-III Dr. José Zozaya: Corregidora 135, colonia Santa Martha Acatitla.

Centro de Salud T-III Chinampac de Juárez: Avenida Telecomunicaciones, sin número, colonia Chinampac de Juárez.

Centro de Salud T-II Santa María Aztahuacán: Herminio Chavarría, sin número, colonia Santa María Aztahuacán.

Centro de Salud T-II Ermita Zaragoza: Avenida Concordia, sin número, colonia Ermita Zaragoza.

Miguel Hidalgo

Centro de Salud T-III Manuel Martínez Báez: Comercio 35, colonia Escandón.

Centro de Salud T-III Dr. Diego Rivera: Calzada México-Tacuba 237, colonia Un Hogar Para Nosotros.

Centro de Salud T-II Lomas de Sotelo: Rodolfo Gaona 6, coloniaLomas de Sotelo.

Centro de Salud TI Pensil: Lago Trasimeno 29, colonia Pensil Norte.

Centro de Salud TI América: Observatorio 212, colonia 16 de Septiembre.

Para recibir la vacuna gratuita contra el VPH en cualquier unidad de salud pública de México, los requisitos son mínimos:

• Cartilla Nacional de Salud:

• CURP

• Identificación Oficial: En caso de se menor de edad, acudir acompañado de su padre, madre o tutor.

• Consentimiento informado: Para los menores que se vacunan en las escuelas

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