Síntomas de la Influenza Pueden Aparecer en 24 Horas: ¿Cuáles Son y Cuánto Duran?

La influenza, también conocida como gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones.

Al tratarse de una infección respiratoria viral, suele aparecer entre 24 horas y cuatro días después de la exposición al virus. Puede causar reacciones leves o graves y, en ocasiones, puede ser mortal si no se atiende de forma oportuna.

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina. Las personas que contraen la gripe a menudo presentan algunos o todos los siguientes signos: fiebre o sensación febril con escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza y fatiga (cansancio).

Algunas personas pueden presentar vómitos y diarrea, aunque esto es más frecuente en niños que en adultos; no todas las personas con gripe presentan fiebre.

La mayoría de las personas que contraen la gripe se recuperan en un plazo de unos días a menos de dos semanas; sin embargo, algunas desarrollan complicaciones como neumonía a consecuencia de la enfermedad.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las infecciones de los senos paranasales y de los oídos son ejemplos de complicaciones moderadas de la gripe, mientras que la neumonía es una complicación grave que puede derivar tanto de la infección por el virus de la gripe por sí sola “como de una coinfección por el virus de la gripe y bacterias”.

Otras posibles complicaciones graves desencadenadas por la gripe incluyen la inflamación del corazón (miocarditis), del cerebro (encefalitis) o de los tejidos musculares (miositis, rabdomiólisis), así como el fallo multiorgánico (por ejemplo, insuficiencia respiratoria o renal).

La infección del tracto respiratorio por el virus de la gripe puede desencadenar una respuesta inflamatoria extrema en el organismo y derivar en sepsis, una reacción potencialmente mortal del cuerpo ante una infección.

La gripe también puede agravar afecciones médicas crónicas. Por ejemplo, las personas con asma pueden sufrir crisis asmáticas mientras padecen gripe, y aquellas con enfermedades cardíacas crónicas pueden experimentar un empeoramiento de su afección a causa de la gripe.

¿Existen personas con mayor riesgo al enfermarse de gripe? Cualquier persona puede contraer la gripe, incluso quienes son deportistas y tienen buena salud, y los problemas graves relacionados con ella pueden afectar a personas de cualquier edad.

Expertos en la salud aseguran que algunos grupos corren mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves si enferman de influenza. Entre ellos se encuentran las personas de 65 años o más, las personas de cualquier edad con determinadas afecciones médicas crónicas (como asma, diabetes o enfermedades cardíacas), las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, especialmente aquellos menores de 2 años.

También existen signos de advertencia de complicaciones graves; se recomienda que las personas que presenten estos signos de advertencia busquen atención médica de inmediato.:

Respiración rápida o dificultad para respirar

Labios o rostro de color azulado

Hundimiento de las costillas al respirar

Dolor en el pecho

Dolor muscular intenso (en los niños se niegan a caminar)

Deshidratación (los menores sufren ausencia de orina durante 8 horas, boca seca, ausencia de lágrimas al llorar)

Falta de estado de alerta o de interacción cuando están despiertos.

Convulsiones

Fiebre superior a 40 °C que no disminuye con medicamentos antitérmicos.

En niños menores de 12 semanas, cualquier grado de fiebre

Fiebre o tos que mejoran, pero luego reaparecen o empeoran.

Al respecto, la Secretaría de Salud federal de México considera que la forma más eficaz de prevenir la enfermedad y sus consecuencias graves es la vacunación.

Otras recomendaciones importantes que da la dependencia son el lavado de manos, correcto y adecuado y frecuente; evitar el contacto directo con las personas que estén enfermas; evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos; y practicar otros buenos hábitos de salud, como limpiar y desinfectar las superficies de contacto más comunes en el hogar, en el trabajo o en la escuela, especialmente cuando alguien está enfermo.

"Dormir bien, mantenerse activo físicamente, controlar el estrés, beber mucho líquido y comer alimentos nutritivos", detalla la Secretaría de Salud.

Cuando una persona padece influenza, el tratamiento más común son los medicamentos antivirales y se usan para tratar esta enfermedad. Estos se distinguen de los antibióticos, los cuales son recomendados para tratar infecciones respiratorias ocasionadas por bacterias.

HVI