Influenza y Covid-19 ¿Me Puedo Aplicar Ambas Vacunas al Mismo Tiempo?

Con la llegada del frío y el descenso de temperaturas, el Gobierno de México puso en marcha la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026–2027. La estrategia del sector salud busca contener el repunte de padecimientos respiratorios y proteger a la población ante la circulación simultánea de diversos virus estacionales.

Frente a la duda más frecuente entre los usuarios sobre si es posible recibir ambos biológicos en una sola visita, la respuesta médica oficial es sí: es totalmente seguro aplicarse las vacunas contra influenza y Covid-19 el mismo día.

La Secretaría de Salud y la OMS confirmaron que la coadministración no merma la efectividad ni genera riesgos añadidos; la única indicación es recibir una dosis en cada brazo.

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¿Qué síntomas tendrás si te pones ambas vacunas?

Los especialistas detallan que las posibles reacciones posteriores son leves y pasajeras, limitándose a fiebre, molestia muscular o enrojecimiento local.

Estos efectos habituales no interfieren con la respuesta inmunológica que cada biológico produce de forma individual en el organismo para evitar cuadros graves y hospitalizaciones.

Durante esta temporada, las brigadas también suministran protección contra neumococo e incorporan la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) para personas embarazadas de 32 a 36 semanas de gestación, cuidando al recién nacido en sus primeros meses.

¿Dónde vacunarse contra influenza y Covid-19 en CDMX?

Los grupos prioritarios abarcan a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, personas con comorbilidades y personal sanitario.

Para recibir las dosis gratuitas sin importar derechohabiencia, en la Ciudad de México operan más de 230 Centros de Salud de Sedesa e IMSS-Bienestar, sumados a clínicas del IMSS, ISSSTE, Sedena y Marina.

Los ciudadanos pueden ubicar su módulo más cercano en el portal oficial dondemevacuno.salud.gob.mx o marcar a la línea telefónica 079 para recibir orientación directa sobre horarios y disponibilidad.