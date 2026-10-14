Suman 209 Menores Contagiados de Coxsackie en lo que Va de 2026 en Zacatecas

En Zacatecas, en lo que va del 2026, se han registrado 30 brotes del virus Coxsackie, con un total de 209 menores contagiados.

La Secretaría de Salud informó que la mayoría de los brotes se han presentado en guarderías, entre los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, principalmente en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.

Esta enfermedad, también conocida como mano-pie-boca, afecta principalmente a menores de edad entre los 3 y los 5 años, y se contagia fácilmente en guarderías y escuelas, por lo que las autoridades de salud recomiendan a los padres de familia acudir al médico si sus hijos comienzan a presentar síntomas.

“Si el niño tiene alguno de los síntomas que son fiebre, ronchitas o manchitas en las palmas de las manos, en la planta de los pies, la boca con llagas, con lesiones, irritabilidad, falta de apetito, hay que acudir inmediatamente al médico y no mandarlos a la escuela”, explicó Alfredo Méndez Guerrero, Jefe del Departamento de Epidemiología.

Para prevenir los contagios, es importante reforzar la limpieza y desinfección en los hogares, guarderías y escuelas; por ello, la importancia de enseñar a los niños a cubrirse la boca al toser o estornudar, ya que el virus puede transmitirse incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Además, es importante identificar síntomas como fiebre, llagas en la boca y ronchas en manos y pies, falta de apetito e irritabilidad