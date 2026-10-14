Salud

Suman 209 Menores Contagiados de Coxsackie en lo que Va de 2026 en Zacatecas

Autoridades exhortan a padres de familia a no llevar a sus hijos a la escuela si presentan síntomas de mano-pie-boca

escuelaLos menores contagiados no deben acudir a clases. Foto: N+

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209 menores contagiados de Coxsackie en 2026. Autoridades piden no llevar a niños con síntomas a la escuela.

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