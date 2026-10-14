Muere Menor por Broncoaspiración en Acuña, Coahuila
Elementos de la PRONNIF realizan las investigaciones para determinar si existió alguna omisión de cuidados
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Elementos de la PRONNIF realizan las investigaciones para determinar si existió alguna omisión de cuidados
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Una menor de edad falleció por broncoaspiración en Ciudad Acuña, Coahuila. De acuerdo con la información proporcionada, era trasladada por sus familiares a un hospital cuando solicitaron apoyo a una ambulancia de la Cruz Roja sobre la calle Cobre.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles. Al llegar al lugar, los paramédicos brindaron los primeros auxilios a la menor; sin embargo, al valorarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso y dieron inicio a las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Además, se está a la espera de los resultados de la necropsia de ley, con los que se buscará determinar la causa de la muerte.
El delegado Francisco Rodríguez Carranco informó que también se notificó a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que investigará las circunstancias del caso para establecer si existió alguna omisión de cuidados o si el fallecimiento se debió a una causa natural.