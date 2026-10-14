Seguridad

Muere Menor por Broncoaspiración en Acuña, Coahuila

Elementos de la PRONNIF realizan las investigaciones para determinar si existió alguna omisión de cuidados

Muere Menor por Broncoaspiración en Acuña, CoahuilaUna menor murió a causa de una bronco aspiración en Ciudad Acuña. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+