Muere Menor por Broncoaspiración en Acuña, Coahuila

Una menor de edad falleció por broncoaspiración en Ciudad Acuña, Coahuila. De acuerdo con la información proporcionada, era trasladada por sus familiares a un hospital cuando solicitaron apoyo a una ambulancia de la Cruz Roja sobre la calle Cobre.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles. Al llegar al lugar, los paramédicos brindaron los primeros auxilios a la menor; sin embargo, al valorarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso y dieron inicio a las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Además, se está a la espera de los resultados de la necropsia de ley, con los que se buscará determinar la causa de la muerte.

El delegado Francisco Rodríguez Carranco informó que también se notificó a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que investigará las circunstancias del caso para establecer si existió alguna omisión de cuidados o si el fallecimiento se debió a una causa natural.