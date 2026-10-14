Encuentran a Hombre Muerto en Bulevar Revolución de Torreón, Coahuila

Un hombre de 38 años perdió la vida luego de ser localizado tendido sobre la carpeta asfáltica del bulevar Revolución, a la altura de la Casa del Cerro, en Torreón, Coahuila.

La noche de este martes se reportó el hallazgo de quien fue identificado como Edgar, de 38 años, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se informó que el fallecimiento podría estar relacionado con causas naturales; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios periciales correspondientes.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes comenzaron las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte.