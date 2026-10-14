Seguridad

Encuentran a Hombre Muerto en Bulevar Revolución de Torreón, Coahuila

El cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, a la altura de la Casa del Cerro

Encuentran a Hombre Muerto en Bulevar Revolución de Torreón, CoahuilaAutoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. Foto: N+

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