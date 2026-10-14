Muere Adulto Mayor al Atragantarse con un Dulce en Saltillo, Coahuila

Un hombre de aproximadamente 80 años perdió la vida luego de atragantarse con un dulce en la colonia La Fragua, al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

La emergencia se reportó la tarde de este martes, en el cruce de las calles Bentonita y Plomo, donde un vecino pidió ayuda al percatarse de que el adulto mayor se asfixiaba y presentaba una coloración morada.

Tras recibir el aviso, unidades de emergencia, entre ellas la Cruz Roja, acudieron al lugar para brindarle atención. Pese a la movilización de los cuerpos de auxilio, el hombre de la tercera edad perdió la vida.

Autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo del adulto mayor a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicará la necropsia de ley.