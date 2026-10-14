Accidentes

Muere Adulto Mayor al Atragantarse con un Dulce en Saltillo, Coahuila

Vecinos pidieron ayuda al percatarse de que el hombre se asfixiaba y presentaba una coloración morada

Muere Adulto Mayor al Atragantarse con un Dulce en Saltillo, CoahuilaEl cuerpo del hombre de la tercera edad fue trasladado a las instalaciones de la SEMEFO. Foto: N+

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