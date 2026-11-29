La ciudadanía española acude a las urnas este domingo para renovar el Congreso y el Senado en unas elecciones que definirán la formación del próximo Gobierno, pondrán a prueba la gestión de Pedro Sánchez y abren la posibilidad de que la extrema derecha llegue por primera vez al Ejecutivo en la historia democrática del país.

Los colegios electorales abrieron a las 9:00 horas, tiempo local, y 38.6 millones de electores están convocados a votar, de los que 35.9 millones residen en España, y que podrán depositar el sufragio hasta las 20:00 horas (13:00 horas de CDMX) para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores.

El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al que será presidente del Gobierno durante los cuatro años próximos. Se necesitan 176 escaños entre los diputados para obtener la mayoría absoluta. Si ninguno de los bloques alcanza esa cifra, España podría afrontar arduas negociaciones para formar gobierno.

Las elecciones se dan en medio de la preocupación por el acceso a viviendas asequibles, al tiempo que Sánchez busca una nueva remontada para mantenerse en el poder.

Los últimos sondeos electorales, publicados hace una semana, pronosticaron que la izquierda perdería el poder. La mayoría de las encuestas auguran una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido de extrema derecha Vox para gobernar.

Son las decimoséptimas elecciones generales en los más de 50 años del actual periodo democrático de España y las primeras para 1,615,034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023.

Los electores votarán en 61,033 mesas, distribuidas en 22,493 locales. Por vez primera, los electores podrán identificarse con el documento oficial digital que acredita quiénes son. Las mesas están formadas por 183,099 personas (un presidente y dos vocales), elegidas por sorteo.

Una vez concluida la votación, el escrutinio de papeletas comenzará inmediatamente, y una hora más tarde, aproximadamente, comenzarán a publicarse datos parciales provisionales, según las previsiones del Ministerio del Interior.

Más de 100,000 agentes de varios cuerpos policiales velarán por la seguridad del proceso electoral en todo el país.

A estas elecciones generales se presentan 895 candidaturas, aunque solo obtendrían representación parlamentaria Partido Socialista (actualmente en el Gobierno), Partido Popular (conservador), Vox (extrema derecha) y Frente Amplio de izquierdas, según las encuestas. También conseguirían parlamentarios un puñado de pequeños partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, además de algún regionalista.

¿Habrá un cambio político?

Un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa, donde Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Tras más de ocho años al frente de una de las pocas grandes economías europeas gobernadas por la izquierda, Sánchez llega a la votación desgastado por los escándalos de corrupción que salpican a su entorno y el malestar por la crisis de la vivienda.

Consumado superviviente político, Sánchez, de 54 años, adelantó las elecciones en medio de una creciente dificultad para sacar adelante sus reformas en un Parlamento fragmentado.

"Claro que se puede, lo vamos a volver a lograr", proclamó Sánchez el viernes ante miles de simpatizantes en Madrid a quienes instó a acudir masivamente a votar para derrotar los pronósticos.

El dirigente socialista centró su campaña en reivindicar el crecimiento económico y los avances sociales de su gobierno, al tiempo que advirtió del riesgo de un "retroceso" si la derecha llega al poder.

"Estas elecciones no van de mí, van de vuestros derechos, de vuestra vivienda, de vuestra dignidad", dijo Sánchez.

Pero la crisis de la vivienda, especialmente entre los jóvenes, ha empañado el buen desempeño de una economía que crece por encima de la media europea. Ningún asunto ha movilizado tanto a los españoles en los últimos años como el acceso a una vivienda asequible. El marcado aumento en el precio de la vivienda y los alquileres en la principales ciudades y puntos turísticos ha provocado un descontento generalizado, especialmente entre los jóvenes.

A ello se suman las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores y a familiares del presidente, y dos graves accidentes ferroviarios que han puesto la gestión del Gobierno bajo escrutinio.

La llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta en julio y el reciente repunte de las llegadas a Canarias han situado además la migración en el centro del debate electoral.

La extrema derecha cerca del gobierno

Feijóo, de 65 años, aspira a llegar al Palacio de la Moncloa tras haber ganado las elecciones de 2023 sin conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar.vEsta vez, el ascenso de Vox podría cambiar el escenario.

Liderado por Santiago Abascal, el partido de extrema derecha ha sabido capitalizar el descontento social y el creciente rechazo a la migración, ganando terreno particularmente entre los jóvenes.

"¡Esta vez sí! ¡Vamos a conseguirlo! No solo a ganar, sino a gobernar", celebró Feijóo en su último mitin de campaña, en Sevilla el viernes.

Más de medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco, la posibilidad de que la extrema derecha acceda al Ejecutivo español supondría un punto de inflexión en el país.

Vox defiende un endurecimiento radical de la política migratoria, la derogación de varias leyes de igualdad y una recentralización del Estado.

Si Vox forma parte de un nuevo gobierno como socio menor de PP, marcaría el regreso al poder de un partido ultranacionalista de extrema derecha por primera vez desde la muerte del dictador militar Francisco Franco, en 1975.

Toda Europa seguirá de cerca el resultado de cara a un 2027 cargado de elecciones, en el que los votantes acudirán a las urnas en Francia, Italia, Grecia y Polonia.

Batalla por la migración

En un país donde uno de cada cinco habitantes nació en el extranjero, Vox ha vinculado la migración a la inseguridad, la crisis de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos.

El partido de Abascal aboga por un plan de "remigración", que contempla no solo la expulsión de los extranjeros en situación irregular, sino también la de aquellos que, a su juicio, no contribuyen a la economía española o viven de ayudas públicas.

Sánchez reivindica, en cambio, la contribución de la migración a la prosperidad de un país con una población cada vez más envejecida.

Las elecciones llegan además con miles de extranjeros pendientes de la resolución de sus solicitudes de regularización en un proceso extraordinario impulsado por el Gobierno socialista.

Sánchez ha advertido a los votantes que un gobierno conservador no hará que su estilo de vida sea más barato, y ha dicho con frecuencia que un gobierno de derecha haría retroceder a España.

Vox apuesta a que su postura de línea dura conquistará a los votantes y le permitirá desempeñar un papel de árbitro con el PP.

Es probable que Sánchez necesite del respaldo de partidos más pequeños a la izquierda de los socialistas. Sin embargo, se anticipa que las disputas internas entre esos partidos debiliten las posibilidades de Sánchez de formar una coalición progresista como la que logró en 2023.

Los partidos regionalistas tradicionales de Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Canarias también podrían desempeñar un papel en la formación de una coalición de gobierno si los resultados son ajustados.

ASJ