Accidentes

Se Registra Explosión por Reacción Química en Empresa de Ramos Arizpe, Coahuila

Los trabajadores sufrieron quemaduras y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica

Se Registra Explosión por Reacción Química en Empresa de Ramos Arizpe, CoahuilaUna explosión se registró al interior de una empresa ubicada sobre la carretera Los Pinos. Foto: N+

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