Dos trabajadores resultaron lesionados luego de que se registrara una explosión por una reacción química al interior de una empresa, ubicada sobre la carretera Los Pinos, en Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el incidente ocurrió cuando una reacción entre sustancias químicas provocó una explosión que alcanzó a dos empleados, ambos hombres, quienes sufrieron quemaduras.

Tras el reporte de la emergencia, elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal se movilizaron hasta las instalaciones de la empresa para atender la situación y brindar apoyo a los afectados.

Los dos trabajadores recibieron atención y posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración médica, debido a las lesiones que presentaron durante el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los empleados ni la gravedad de sus quemaduras. Tampoco se ha proporcionado información adicional sobre las circunstancias específicas que originaron la reacción química.