Baño Portátil Cae Sobre Dos Autos y Provoca Choque en Monterrey

Un incidente vial se registró sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en su cruce con Alfonso Reyes, en el municipio de Monterrey, luego de que un baño portátil que era transportado por un camión de carga cayera sobre los carriles contrarios y terminara impactando a dos vehículos.

El percance ocurrió cuando la unidad de carga circulaba de norte a sur y, por causas que no fueron precisadas, uno de los baños portátiles que transportaba cayó hacia los carriles de circulación de sur a norte.

El impacto provocó que las piezas del sanitario quedaran esparcidas sobre la carpeta asfáltica y cayeran sobre dos automóviles, que terminaron con daños materiales. En uno de los vehículos afectados viajaba una mujer de la tercera edad acompañada de dos familiares.

La mujer resultó con heridas cortantes en el rostro, ocasionadas por los vidrios que se estrellaron tras el impacto, además de presentar algunos golpes. Ante la emergencia, al sitio arribaron elementos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil de Nuevo León, quienes brindaron atención a los afectados.

Asimismo, elementos de Movilidad de Monterrey acudieron para atender el incidente y coordinar las acciones correspondientes en la zona. El accidente generó una movilización de los cuerpos de auxilio y dejó al descubierto los riesgos que representa el traslado de carga cuando alguno de los objetos transportados cae sobre las vialidades.

Con información de Nany Sánchez | N+

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