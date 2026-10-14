Accidentes

Baño Portátil Cae Sobre Dos Autos y Provoca Choque en Monterrey

El accidente se registró arriba de un puente en la avenida Eugenio Garza Sada, en su cruce con Alfonso Reyes

Camión que transporta baños públicosEl accidente generó caos vial en la avenida Garza Sada. Foto: N+

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