Salud

Inicia Consulta Salarial de Trabajadores del IMSS en Puebla tras Manifestaciones

Los empleados rechazaron el incremento directo de 2.9% y exigieron que alcance el 10%, además de mejores condiciones laborales y abasto de medicamentos

Consulta salarial de trabajadores del IMSS en Puebla tras marchas.Consulta salarial de trabajadores del IMSS en Puebla. Foto: N+

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El IMSS enfrenta protestas en Puebla: trabajadores piden un aumento salarial del 10% y denuncian falta de medicamentos. La consulta salarial podría cambiar el rumbo.

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