Inicia Consulta Salarial de Trabajadores del IMSS en Puebla tras Manifestaciones

Arrancó en Puebla la consulta salarial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que trabajadores votan sobre la propuesta de incremento salarial para el periodo 2026-2027.

La jornada inició a las 7:30 am y culminará a las 21:00 horas; el proceso ocurre después de que trabajadores activos y jubilados del IMSS se manifestaron en el Centro Histórico de Puebla.

Jonathan Sevilla, trabajador del instituto de salud mencionó que esta votación no es necesaria dado a que todos los miembros están de acuerdo con este aumento, esto agregó: "Mi opinión es que vendría saliendo de sobra esta votación, porque realmente todos estamos en contra de todo lo que nos dieron en aumento salarial, entonces no sé si sea alguna estrategia que tengan los dirigentes para que se aplace más esto, pero en la mayoría si no es el 100% de los trabajadores, estamos en desacuerdo de lo que nos dieron de salario."

Durante la protesta, rechazaron el incremento directo al salario de 2.9% y exigieron que alcance el 10%, además de mejores condiciones laborales y abasto de medicamentos.

La votación se desarrolló en centros habilitados para la consulta; el resultado permitirá conocer la postura de la base trabajadora frente a la propuesta salarial.

Cabe destacar que este 14 de octubre trabajadores del área de la salud se concentraron en la 11 Norte y 18 Poniente para sumarse a la movilización a nivel nacional para exigir el reconocimiento a los derechos laborales.

Miguel Ángel Uriarte, Secretario de Organización Sindicato Mexicano de Salud, mencionó que hay una crisis en la institución del IMSS-Bienestar, en donde se están vulnerando los derechos laborales de los trabajadores que han sido transferidos o que están participando como nuevas bases o contratos federales dentro de la institución.

Trabajadores de todo el estado se unieron para entregar un pliego petitorio. Señalaron que también hay una crisis nacional para la atención a pacientes.

Miguel Ángel Uriarte también recalcó la falta de medicamento, esto agregó: "Lo que más falta es el medicamento, el tratamiento para los usuarios y eso en qué se traduce, en malos tratamientos; sabemos que también no tenemos una economía muy estable como para andar comprando medicamentos sumamente caros, sin embargo, tampoco se subsana a veces llega a ver pero esa cuenta gotas y lamentablemente eso no nos ayuda".

Tratamientos y en algunos casos las cirugías no se pueden realizar por falta de insumos, por lo que los trabajadores de la salud piden a las autoridades atender esta situación urgentemente.

Con información de N+

MCS