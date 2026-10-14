Salud

Nueva Manifestación de Trabajadores del IMSS en Puebla por Falta de Insumos

La movilización se encuentra afectando vialidades en la zona del Paseo Bravo y 11 Sur; El personal de salud pide medicamentos y más plazas laborales

Manifestación de trabajadores del IMSS-Bienestar en Puebla por falta de médicamentos.Manifestación de trabajadores del IMSS-Bienestar en Puebla. Foto: N+

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Cientos de trabajadores del IMSS-Bienestar en Puebla marchan por medicamentos, insumos y personal. La protesta afecta la Línea 2 de RUTA.

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