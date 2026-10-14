Nueva Manifestación de Trabajadores del IMSS en Puebla por Falta de Insumos

Por falta de medicamento, insumos y personal, trabajadores del IMSS-Bienestar de Puebla volvieron a salir a la calle en busca de una solución por parte de las autoridades; además, se registran diferentes cierres viales por la manifestación por un salario digno y dignificación de hospitales.

La mañana de este 14 de octubre cientos de personas que laboran en el sector salud arrancaron una marcha acompañados de carteles en donde solicitaban que se atendieran sus demandas.

La manifestación arrancó en la 11 Norte con dirección al Paseo Bravo, por lo que la Línea 2 de RUTA se vio afectada, ante esto la Red Urbana de Transporte Articulado dio a conocer la suspensión de servicio.

Los trabajadores concentraron a la 11 Sur a la altura del Gallito, en donde dieron diversas entrevistas para recalcar sus peticiones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores del IMSS se Manifiestan en Sede Sindical de la Ciudad de Puebla

Los manifestantes piden mejorar la situación laboral con el libre sindicalismo, es decir, que reconozcan los sindicatos que están defendiendo a los empleados. También buscan los pagos de días feriados, primas dominicales, entre muchos otros.

Lo que también piden son mejoras laborales para los compañeros rezagados con salarios muy bajos y sin prestaciones.

Uno de los participantes de la manifestación mencionó que no solo se trata de la exigencia por un trabajo digno, si no que también piden agilización ante la faltante de medicamentos que son vitales para los pacientes.

Derivado a estas movilizaciones que iniciaron desde hace días atrás, este 14 de octubre inició en Puebla la consulta salarial del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que trabajadores votarán sobre la propuesta de incremento salarial para el periodo 2026-2027.

Con información de N+

MCS