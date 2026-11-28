Cinco personas intoxicadas con monóxido de carbono, incluyendo dos menores de edad fueron rescatadas mientras se encontraban inconscientes en una vivienda de la colonia Las Hadas en la capital poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue reportado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla aproximadamente a las 15:00 horas de este sábado 28 de noviembre de 2026.

Personal de Protección Civil Municipal de Puebla atendió el reporte de cinco personas inconscientes al interior de un inmueble ubicado en Gran Avenida de la colonia Las Hadas.

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Mediante una medición atmosférica, se identificó la presencia de monóxido de carbono, por lo que se brindó atención prehospitalaria a cinco personas: dos menores de edad y tres adultos.

La SSC Puebla recomendó a la ciudadanía mantener en buen estado las instalaciones de gas y contar con espacios ventilados para prevenir este tipo de incidentes.

Con información de N+

GMAZ