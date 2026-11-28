Un fuerte accidente se registró durante la noche por pavimento mojado en el Periférico Ecológico de Puebla, a la altura de la Colonia Lázaro Cárdenas en San Pedro Cholula.

De acuerdo con primeros reportes, una pareja que viajaba en una camioneta sobrevivió a la caída desde lo alto del puente vehicular; el conductor habría perdido el control y la unidad se precipitó hasta la parte baja por el lado del camellón.

Minutos más tarde y con la presencia de cuerpos de emergencia, otra camioneta salió del camino en el mismo punto y volcó cerca de la primera unidad siniestrada.

Se presume que ambos conductores perdieron el control luego de la lluvia que se presentó la noche de este viernes, y salieron de la cinta asfáltica hacia el camellón central del Periférico con sentido a Blvd. Forjadores.

En la zona se encuentran las vías del tren, cerca de la Colonia Lázaro Cárdenas. Reportan que las cuatro personas sobrevivieron al accidente y son valoradas por paramédicos en el punto.

Autoridades recomiendan extremar precauciones, pues la lluvia continúa y el suelo mojado combinado con el exceso de velocidad, podría generar nuevos percances.

Con información de N+

JAPR