Rafael Álvarez Ayala, alias R2, presunto líder de Los Rs, grupo criminal vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue dado de alta del Hospital Civil de Guadalajara, donde fue intervenido por lesiones de bala, y trasladado al penal de Puente Grande.

Alrededor de las 22:30 horas, Álvarez Ayala fue llevado rumbo al centro penitenciario en un operativo sigiloso en el que participaron 10 unidades de alto blindaje.

El traslado fue ejecutado en apenas 10 minutos y el R2 entró en una ambulancia directo al área médica del penal, según los primeros detalles dados a conocer del operativo.

El capo permaneció en el centro médico desde la tarde del domingo 8 de noviembre, luego del enfrentamiento que derivó en su captura en un restaurante de Zapopan, tras recibir tres balazos, en un intercambio de fuego con agentes de la Secretaría de Marina.

Durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, El R2 se encontraba en el quirófano, debido a que uno de los impactos de arma de fuego le perforó el intestino, según fuentes consultadas por N+.

Previamente, requirió de más de dos horas para hidratarlo mediante suero. Llegó al nosocomio alrededor de las 18:00 horas del domingo, mientras las 19 personas que estaban con él en el establecimiento de comida oriental fueron llevados a la subelegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco.

Luego de la cirugía en el abdomen, fue tratado por las heridas de bala en un brazo y una pierna. Pese a la gravedad de las lesiones, no estuvo en riesgo su vida.

Luego de 19 días, el líder criminal salió del hospital donde recibió atención médica e fue enviado al penal de máxima seguridad para seguir con su proceso legal.

El R2 estaba al mando de Los Rs con operaciones en Jalisco y Michoacán. Su localización fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y de información compartida por la DEA, cuyo titular, Terry Cole, celebró la captura.

Los Rs están relacionados con extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades. Entre sus víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate.

Álvarez Ayala cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Michoacán, pues se le vincula como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, edil de Uruapan que fue ejecutado en un festival del Día de Muertos el año pasado.

El R2 se hizo cargo del criminal tras la detención de su hermano, Ramón Álvarez Ayala, alias El R1. En Estados Unidos está acusado de conspiración para fabricar y distribuir droga. Los cargos presentados en la corte de Columbia incluyen imputaciones por tráfico de cocaína y metanfetamina.

Por ello está vigente una orden de extradición al país vecino del norte, donde podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y dos cadenas perpetuas consecutivas.

Con información de ASJ y N+