El regidor del Ayuntamiento de Culiacán, Julio César Osuna Chaidez, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 27 de noviembre, cuando esperaba la apertura del portón eléctrico de un condominio en el fraccionamiento Pontevedra, en el sector Isla Musala.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:50 horas. Al llegar, las autoridades encontraron al edil sin vida a bordo de un vehículo que permanecía encendido y también fueron localizados casquillos de grueso calibre.

Hasta el momento se desconocen las características de los responsables. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Durante su trayectoria, Julio César Osuna Chaidez fue director general del Sistema DIF Culiacán, estuvo frente a la Dirección de Atención a Colonias del Ayuntamiento y anteriormente ya había ocupado un espacio en el Cabildo de Culiacán como regidor en el año 2008 al 2010 y en el año 2024 fue candidato a la presidencia municipal en la capital de Sinaloa.