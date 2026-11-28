Un choque entre dos vehículos derivó en el volcamiento de una camioneta en la que viajaba una familia, con dos menores de edades, en hechos registrados en la colonia Bachoco, en el norte de Hermosillo.

De acuerdo con información oficial, el percance ocurrió al filo de las cinco de la tarde de este viernes, en el cruce del bulevar Morelos y Paseo de La Castaña.

Testigos indicaron a las autoridades que el hecho se presentó cuando una camioneta gris, que transitaba sobre Paseo de la Castaña de oriente a poniente, embistió a la camioneta blanca por el costado derecho, que iba de sur a norte sobre el bulevar Morenos.

Esto provocó que la unidad de color blanco se volcara y terminara con las llantas al aire, entre la cinta asfáltica y el camellón central.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para atender a las personas involucradas, pues en la camioneta blanca viajaban dos menores de edad, sin embargo, no fue necesario el traslado hospitalario de ninguno de los afectados.

Asimismo, elementos del Departamento de Bomberos se encargaron de eliminar riesgos de incendios tras el impacto, ya que el vehículo volcado es híbrido y se requiere un manejo especial para las baterías de litio, por lo que se pidió remolcar la unidad conforme al protocolo.

Mientras tanto, el Departamento de Tránsito Municipal estableció la causa como desobediencia a la luz roja del semáforo, de manera que trabaja en el esclarecimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.