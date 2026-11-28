Francia ha entrado en una ligera recesión. Así lo anunció este viernes el instituto oficial de estadística Insee. Te explicamos qué efectos podría tener en el resto de Europa.

Economía francesa liga dos trimestres a la baja

El producto interior bruto de Francia se ha contraído un 0.2% en el tercer trimestre del 2026, según explicó el Insee. Previamente, se había calculado un retroceso del 0.1% de la economía gala.

Esta contracción se suma al estancamiento que se registró en el segundo trimestre del año. En el mejor de los casos, el PIB habría avanzado un 0.1%, muy lejos de la meta del 0.5% que anticipaba el gobierno francés.

A este tipo de contracción se le llama “recesión técnica” y se diagnostica cuando una economía ha ligado dos trimestres consecutivos de caída. Algunos de los factores que han afectado a la economía de Francia son la enorme deuda, que alcanza el 115.6% del PIB, así como el déficit público.

El gobierno de Emmanuel Macron ha intentado previamente la carga sobre las finanzas públicas, pero las medidas, como aumentar la edad de jubilaciones en un país donde la gente cada vez vive más, han sido muy impopulares y no han podido llevarse a cabo.

¿Qué efectos tendrá la recesión francesa en Europa?

En este contexto, la calificadora S&P abrió la puerta a bajar la calificación crediticia del país. Este viernes mantuvo la nota de Francia en A+, pero rebajó la perspectiva de estable a negativa.

Los economistas ya anticipaban una degradación, en un contexto presupuestario y político incierto, tras semanas de protestas sociales. En este clima inestable, Francia llegará a unas elecciones donde donde proyectos más radicales que el del centrista Emmanuel Macron podrían tomar el timón de la segunda economía de Europa.

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La economía francesa ha sido calificada varias veces como una “bomba de tiempo”, especialmente en lo referente a los bonos que emite el gobierno francés. Si a inicios del año los bonos a diez años prometían rendimientos en torno al 3.5%, el gobierno francés ahora ha subido la tasa hasta el 5%.

Esta subida se debe a la creciente desconfianza a la capacidad de Francia para manejar su deuda. Muchos capitales se han movido hacia la más estable Alemania.

Si la economía de Francia se contrajera gravemente y si el gobierno no pudiera financiarse y tuviera que dejar de pagar sus deudas, los efectos sobre Europa podrían ser enormes. Si París no pudiera solventar los intereses de su deuda, el efecto dominó podría afectar a otras economías vulnerables de la región, como Italia, Grecia y España.

Una posible crisis francesa también haría olas en la política de la Unión Europea. Tanto la extrema derecha de Francia, liderada por Marine Le Pen, como la izquierda representada por Jean-Luc Mélenchon son movimientos euroescépticos que pugnan por no apoyar a Ucrania ante la invasión rusa. Si la contracción del PIB se convirtiese en el último clavo del gobierno de Macron, los efectos podrían verse incluso en el frente ucraniano y en Bruselas.