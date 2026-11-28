El feminicidio de la creadora de contenido, Valeria Márquez, asesinada mientras grababa contenido para sus redes sociales en Zapopan, suma un nuevo detenido. Se trata de Sergio Javier ‘N’, quien fue aprehendido en la colonia Anexo San Rafael, en Uruapan, Michoacán, mediante un operativo coordinado entre las fiscalías de Jalisco, Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La orden de aprehensión se realizó este viernes por agentes estatales que acudieron a Michoacán con apoyo de la Guardia Nacional, quienes trasladaron al detenido a Jalisco.

Cerca de las 18:25 horas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Sergio ‘N’ salió de las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en la calle 12, rumbo a un complejo penitenciario, donde será puesto a disposición de un juez.

El feminicidio de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, cuando la víctima realizaba una grabación para sus redes sociales al interior de un salón de belleza ubicado en la colonia Real del Carmen.

Detienen a implicado en el asesinato de Valeria Márquez. Foto: N+

Al lugar arribó un sujeto con el pretexto de entregarle un paquete; posteriormente, disparó en repetidas ocasiones contra la joven de 23 años.

Cabe recordar que el pasado 1 de agosto fue detenido en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, Iván Martín ‘N’, señalado como presunto coautor material del feminicidio quién fue vinculado a proceso y se le dictó un año de prisión preventiva oficiosa, además de un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Sobre Sergio Javier “N”, de acuerdo con las investigaciones, tuvo una participación activa antes, durante y después del crimen, por lo que se solicitó a la autoridad judicial competente la respectiva orden de aprehensión.