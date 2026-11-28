La Fiscalía de Jalisco informó que fue detenido en Michoacán un hombre por su probable participación en el feminicidio de Atziri Valeria Márquez López, influencer y empresaria de 23 años, asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras transmitía en vivo por TikTok dentro de su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco.

En su cuenta de X, la Fiscalía del estado, informó que la detención fue resultado del trabajo coordinado entre la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha revelado la identidad del detenido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Confirman que Hay Más Involucrados en el Feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

¿Cuántas personas han sido detenidas por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez?

El 1 de agosto 2026, la Fiscalía de Jalisco detuvo a Iván Martín “N” como presunto coautor material del feminicidio. El 5 de agosto fue vinculado a proceso y recibió prisión preventiva oficiosa por un año.

Tras la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R1", el 3o de julio de 2026, un día después, el 31 de julio, durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo:

"El hijo del “R1” tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica —esto ya se va a probar— que el hijo le pide a su papá, al “R1”, que cometan el feminicidio".

Cuando le preguntaron si Francisco estaba detenido, Harfuch respondió: “Está libre y estamos en búsqueda de él”.

Señaló que esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. "Entre ellos, se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025, en Zapopan, Jalisco; hecho relacionado con Francisco “N”, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel “N”".

Información N+