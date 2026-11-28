Un incendio consumió una bodega donde se almacenaban plásticos, ubicada en la colonia Viviendas Magdalena, en el municipio de Juárez, Nuevo León. El fuego provocó que el techo del inmueble colapsara y causara daños en algunas de sus paredes.

El siniestro se registró en el cruce de la avenida Magdalena y la calle Girasol, donde las llamas se extendieron al interior de la bodega perteneciente a una empresa de plásticos. Tras recibir el reporte, elementos de emergencia acudieron al sitio para comenzar con las labores y evitar que el fuego se extendiera en los inmuebles aledaños.

Fueron bomberos y rescatistas de Protección Civil de Juárez quienes lograron controlar el incendio. El fuego había consumido por completo el inmueble, además de provocar el colapso del techo y daños en las paredes de la estructura.

Tres personas fueron evacuadas del lugar, mientras se realizaban los trabajos para controlar la situación. Las autoridades descartaron que hubiera personas lesionadas, por lo que no fue necesario trasladar a alguien a un hospital. Hasta el momento, no se han dado a conocer las posibles causas que provocaron el inicio del fuego en la bodega.

Se espera que rescatistas lleven a cabo las inspecciones correspondientes para determinar como ocurrió y el hecho y poder deslindar las responsabilidades correspondientes, además de determinar si la estructura de esta bodega representa algún peligro para vecinos de este sector.