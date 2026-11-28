Dos presuntos delincuentes despojaron a un hombre de una mochila en la que transportaba un millón de pesos, dinero que acababa de retirar de una sucursal bancaria ubicada en una plaza comercial de la colonia Linda Vista, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Hasta este punto se movilizaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Policías Municipales, quienes comenzaron con las labores correspondientes y determinar como ocurrió este presunto robo millonario.

Según la víctima, los presuntos responsables viajaban en una motocicleta y portaban armas de fuego. Agentes de investigación ya se encuentran en búsqueda de cámaras de seguridad para analizar como sucedieron los hechos y tratar de identificar a los supuestos delincuentes.

Este se trataría del segundo robo cometido contra clientes bancarios en esta sucursal ubicada en el cruce de la avenida Miguel Alemán y Las Américas, en Guadalupe, Nuevo León. Fue el pasado 30 de octubre cuando una persona fue despojada de 92 mil pesos en efectivo.

Al igual que en el caso más reciente, los dos presuntos responsables viajaban en una motocicleta y portaban armas de fuego. Se espera que agentes de investigación lleven a cabo las labores necesarias para determinar si se tratarían de los mismos sujetos.