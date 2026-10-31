Cliente de Banco es Despojado de 92 Mil Pesos en Plaza Comercial en Guadalupe, NL

El cliente de un banco fue despojado de aproximadamente 92 mil pesos en efectivo, luego de ser asaltado en una plaza comercial ubicada en el cruce de la avenida Miguel Alemán y Las Américas, en la colonia Linda Vista, en Guadalupe, Nuevo León.

Hasta este punto de inmediato se movilizaron elementos de la Policía de Guadalupe y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes comenzaron con las labores correspondientes y procedieron a resguardar la sucursal bancario donde sucedieron los hechos.

Dentro de la sucursal bancaria aún continuaban algunos empleados, por lo que agentes de investigación comenzaron a interrogarlos y solicitarles las grabaciones de las cámaras de seguridad de este establecimiento.

Según testigos, la víctima había sido asaltada por dos sujetos que tripulaban una motocicleta. Luego de cometer el robo, ambos huyeron a toda velocidad de este sitio. Elementos de seguridad de inmediato realizaron un despliegue cerca de la zona para tratar de localizar a los supuestos asaltantes.

Autoridades señalaron que la sucursal bancaria permanecerá bajo resguardo durante un par de horas más, por lo que pidieron a los ciudadanos evitar este punto. El resto de la plaza comercial continúa con sus operaciones habituales.