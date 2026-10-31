Seguridad

Cliente de Banco es Despojado de 92 Mil Pesos en Plaza Comercial en Guadalupe, NL

El asalto fue reportado en el cruce de las avenidas Miguel Aléman y Las Américas, en la colonia Linda Vista

BancoAutoridades resguardaro la sucursal bancaria. Foto: N+

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