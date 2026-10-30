Detienen a Pareja por Presunto Robo de Hidrocarburos en Apodaca, Nuevo León

Una pareja fue detenida luego de ser sorprendida presuntamente robando hidrocarburos sobre una brecha ubicada en la calle Nicolás Copérnico, en la colonia Los Amarantos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Fueron elementos de seguridad quienes se acercaron a este punto luego de notar la presencia de un tracto camión con pipa estacionado sobre la brecha. Las autoridades localizaron a la pareja realizando maniobras con una manguera para sustraer hidrocarburos de una toma.

Los elementos de inmediato arrestaron a la pareja por el presunto robo de hidrocarburos y dieron aviso a las autoridades del PEMEX y de la Fiscalía General de la República (FGR) para que llevara a cabo los trabajos e investigaciones correspondientes.

Ambas personas detenidas fueron identificadas como Eduin Rafael, de 32 años, y Mariana Lizbeth, de 28 años de edad. Los sujetos ya fueron puestos a disposición de la FGR, quienes determinarán su situación legal.

Hasta el momento se desconoce si la pipa y la manguera de 20 metros, así como la toma de hidrocarburos, quedaron bajo a resguardo de las autoridades pertinentes. Se espera que sea en las próximas horas cuando se den más detalles.