Seguridad

Detienen a Pareja por Presunto Robo de Hidrocarburos en Apodaca, Nuevo León

Ambas personas manipulaban una pipa y una manguera para extraer el combustible ilegal

DetenidosLos sujetos serán investigados por la FGR. Foto: Policía Apodaca

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