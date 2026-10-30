Seguridad

Proepa Investiga Residuos de Las Pintas Depositados Irregularmente en un Predio en Jalisco

Las autoridades correspondientes buscan sancionar a los responsables que trasladaron estos desechos sin permisos

DesechosProepa investiga el traslado irregular de residuos del canal Las Pintas a un predio de Jalisco. Foto: N+

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Proepa investiga traslado irregular de residuos en Jalisco. Conagua retira lodos mientras se buscan sanciones

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