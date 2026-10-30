Proepa Investiga Residuos de Las Pintas Depositados Irregularmente en un Predio en Jalisco

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) inició una investigación de oficio para sancionar a los responsables de haber trasladado de manera irregular residuos de la presa y canal de Las Pintas, a un predio ubicado en límites de Tlajomulco y Tlaquepaque.

Mientras tanto, la Conagua comenzó a retirar los lodos del predio, cuyo material fue depositado en este lugar por una decisión unilateral de los transportistas encargados de mover los residuos del saneamiento de Las Pintas, de acuerdo con la dependencia estatal.

El material está siendo removido para su traslado a un banco de tiro autorizado provisionalmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente y atender las quejas ciudadanas y de colectivos ambientalistas por aromas y dispersión de sedimentos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vecinos de El Salto Reportan Descargas de Desechos del Canal Las Pintas

La Proepa busca garantizar que la disposición final se apegue estrictamente a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-Semarnat-2002, la cual regula los líimtes y especificaciones técnicas para el aprovechamiento y manejo seguro de lodos y biosólidos

Cabe mencionar que el material trasladado de forma irregular a este predio consiste en ramas, llantas, lodo, entre otros residuos. No había permisos para autorizar este depósito, lo que es considerado como un foco de infección para la población.